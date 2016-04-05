Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
otg написав:Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Э пропозиція Для чіткої інтендифікації громадянина України На час війни перейти на Державну мову...
От і побачимо Хто себе громадянином якої Держави вважає.
Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...
otg написав:Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Э пропозиція Для чіткої інтендифікації громадянина України На час війни перейти на Державну мову...
От і побачимо Хто себе громадянином якої Держави вважає.
Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...
otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.
Окно закроется после "рехверендумов". Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию. Кстати, странно, что в Харьковской обл не готвятся к рехвередуму.
Starikan написав:Окно закроется после "рехверендумов". Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию.
Это не будет накладывать для нас ни каких ограничений. Мы и так наносим удары по РФ. Вы считаете что мы не будем воевать за свою территорию? Здесь другая опасность. Тогда этот идиот чисто по Законам РФ может применить ЯО. Кто его знает, может он на то и рассчитывает.
Кстати, странно, что в Харьковской обл не готвятся к рехвередуму.
Потому что они не заняли там таких городов как Мелитополь или Херсон.
Востаннє редагувалось otg в Суб 13 сер, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.