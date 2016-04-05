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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20362037203820392040 ... 2042>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А началось с того, что я похвастался как мои арендаторы перейшли на українську.
Тьфу блин.
Жена вон вчера рус. с телефона удалила тоже.
И щас по новой 10 страниц 😅😅😅
beee
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53

  otg написав:
  Schmit написав:Когда по сути ответить нечего - включается переход на личности - ожидаемо и тупо.
На чьи личности я перехожу? Мы тут ничего не делаем только говорим о личностях.

https://www.youtube.com/watch?v=jT3DDkwB5Dc
  otg написав:Пиз-л хитросделанный. Давно за Януковичем бегал по пятам?

Та что ж вы так тупите?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:06

  Schmit написав:
  otg написав:
  Schmit написав:Когда по сути ответить нечего - включается переход на личности - ожидаемо и тупо.
На чьи личности я перехожу? Мы тут ничего не делаем только говорим о личностях.

https://www.youtube.com/watch?v=jT3DDkwB5Dc
  otg написав:Пиз-л хитросделанный. Давно за Януковичем бегал по пятам?

Та что ж вы так тупите?
Я уже спрашивал. Вы прапорщик или ПТУшник?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:07

  otg написав:Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Э пропозиція
Для чіткої інтендифікації громадянина України
На час війни перейти на Державну мову...

От і побачимо
Хто себе громадянином якої Держави вважає.

Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...

То як ватнічки - покажете свій патріотизм?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:09

  budivelnik написав:
  otg написав:Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Э пропозиція
Для чіткої інтендифікації громадянина України
На час війни перейти на Державну мову...

От і побачимо
Хто себе громадянином якої Держави вважає.

Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...

То як ватнічки - покажете свій патріотизм?
Ні не покажуть. Я так поняв срач продовжується.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:14

  crumd написав:
  otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.

Окно закроется после "рехверендумов". Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию.
Кстати, странно, что в Харьковской обл не готвятся к рехвередуму.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:15

  otg написав:
  Schmit написав:
  otg написав:На чьи личности я перехожу? Мы тут ничего не делаем только говорим о личностях.

https://www.youtube.com/watch?v=jT3DDkwB5Dc
  otg написав:Пиз-л хитросделанный. Давно за Януковичем бегал по пятам?

Та что ж вы так тупите?
Я уже спрашивал. Вы прапорщик или ПТУшник?

Вот теперь еще и на мою личность пытаетесь перейти. Что у вас в голове? прикольчики? - трындец какой-то.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:19

  Starikan написав:Окно закроется после "рехверендумов". Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию.
Это не будет накладывать для нас ни каких ограничений. Мы и так наносим удары по РФ. Вы считаете что мы не будем воевать за свою территорию? Здесь другая опасность. Тогда этот идиот чисто по Законам РФ может применить ЯО. Кто его знает, может он на то и рассчитывает.
Кстати, странно, что в Харьковской обл не готвятся к рехвередуму.
Потому что они не заняли там таких городов как Мелитополь или Херсон.
Востаннє редагувалось otg в Суб 13 сер, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию.

І? Напад на якоби расєйський Крим проковтнули і норм.
Hotab
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  #<1 ... 20362037203820392040 ... 2042>
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