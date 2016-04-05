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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:22
otg написав: budivelnik написав: otg написав:
Есть предложение. Перестать здесь в теме срать про язык\мову. Это во-первых жесткий офтоп и флуд. Во-вторых я уже писал, некоторые товарищи этим срачем работают не на Украину, а против нее. Кому то нравится Фарион, создавайте тему и вперед.
Э пропозиція
Для чіткої інтендифікації громадянина України
На час війни перейти на Державну мову...
От і побачимо
Хто себе громадянином якої Держави вважає.
Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...
То як ватнічки - покажете свій патріотизм?
Ні не покажуть. Я так поняв срач продовжується.
Можеш якщо захочеш...
І лад вміє
і дейтройт вже давно перейшов...
Залишилось ще парочку перевиховати і буде вам щастя
Зайде аналітик з ФСБ і побачить.
В Україні всі в дупі бачили педерацію і бодаються між собою тільки по питанню дати розвала педерації і яким чином Кубань буде приєднана до України....
І відразу звалять москалики з території , бо докладна аналітика пуйлу буде виглядати такшеф, всьо пропало , клиент уезжает , гипс снимают...
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:29
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
У нас сегодня - на русском москаль, сука, и т.д. Народ готов ругаться и спорить, не осозновая, что проблема не в языке, а в мозгах
дело не в ругани а в тупости. В моем доме живёт белорус, сбежал из Белоруссии когда у них были выборы он типа был за тихановскую ещё и активист. Говорит на русском. Украинский учит, но получается как у Азирова. Недавно жаловался говоришь на русском - враг, скажешь что белорус - враг. Это паранойя и шизофрения.
А вы не спросили у него, за кого он голосовал почти 30 лет , "чтобы было как при Машерове"?
И как он голосовал в 1994 году на лукашенковском референдуме об отмене национальных символов и русском госязыке?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:29
budivelnik написав:
Можеш якщо захочеш...
І лад вміє
і дейтройт вже давно перейшов...
Залишилось ще парочку перевиховати і буде вам щастя
Зайде аналітик з ФСБ і побачить.
В Україні всі в дупі бачили педерацію і бодаються між собою тільки по питанню дати розвала педерації і яким чином Кубань буде приєднана до України....
І відразу звалять москалики з території , бо докладна аналітика пуйлу буде виглядати так
шеф, всьо пропало , клиент уезжает , гипс снимают...
Прапорщик не неси бред про ФСБ. Ти в будівельних війсках служив? Так не розмірковуй про те де ти не в зуб ногою. Куча будівельних тем, там і проявляй свої пізнання. Що стосується до мене я в житті україномовний, але дивлячись на цей ваш срач, навмисне буду писати на російській.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:33
otg написав:
але дивлячись на цей ваш срач навмисне буду писати на російській.
В ряде ситуаций я переходил на укр.язык, теперь из принципа не буду, шоб такие индивиды как будивельнык знали это 100% их заслуга. Там где давление, там и сопротивление.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 13 сер, 2022 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:35
otg написав:
але дивлячись на цей ваш срач, навмисне буду писати на російській.
Назло кондуктору піду пішки ...
p.s. навмисне кому - своїм пращурам, які жили на цій території та говорили українською і від яких такими заявами відрікаєшся?
Чи навмисне своїм дітям, яких далі зв'язуєш спільною мовою із неадекватним сусідом, від якого треба триматися подалі?
Востаннє редагувалось V2
в Суб 13 сер, 2022 21:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:37
otg написав: budivelnik написав:
Можеш якщо захочеш...
І лад вміє
і дейтройт вже давно перейшов...
Залишилось ще парочку перевиховати і буде вам щастя
Зайде аналітик з ФСБ і побачить.
В Україні всі в дупі бачили педерацію і бодаються між собою тільки по питанню дати розвала педерації і яким чином Кубань буде приєднана до України....
І відразу звалять москалики з території , бо докладна аналітика пуйлу буде виглядати так
шеф, всьо пропало , клиент уезжает , гипс снимают...
Прапорщик не неси бред про ФСБ. Ти в будівельних війсках служив? Так не розмірковуй про те де ти не в зуб ногою. Куча будівельних тем, там і проявляй свої пізнання. Що стосується до мене я в житті україномовний, але дивлячись на цей ваш срач, навмисне буду писати на російській.
1 Я служив в розвід-десантних
По штату мирного часу - старшина роти
По штату військового - командир відділення спеціальної розвідки
Задача відділення - знайти Першинг....
2 Я вже не прапорщик - 32 роки
Звідки ти можеш знати куди я потрапив після Грозного в 1990?
Так що
Якщо ти лох - нічого не зміг добитись і як був люмпеном - так і залишився
То я щось бачив і кудись дійшов..
На мою думку - вхожу в 3-5% найуспішніших в Україні.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:39
vitaliian написав: otg написав:
але дивлячись на цей ваш срач навмисне буду писати на російській.
В ряде ситуаций я переходил на укр.язык, теперь из принципа не буду, шоб такие индивиды как будивельнык знали это 100% их заслуга. Там где давление, там и сопротивление.
Молодець...
Назло собі - відморожу вуха...
А ми в той час будемо бачити хто хоч і примітив - але агент впливу роспропоганди...
Так що давайте - світіться й далі.... Щоб СБУ мало відразу вибірку з тих з кого першими треба перевірку проводити.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:40
ЛАД написав: Frant написав:
..........
Рускоговорящая публіка - навіть в Америці зазвичай бажає, щоб з ними розмовляли московитською мовою.
Вы были в Америке? Или сейчас там? Или дальше Жмеринки не выезжали?
Сейчас это просто по ряду причин:
- в гос., мед. и других подобных учреждениях работник звонит нужному переводчику, включает громкую связь и вуаля
- бумаги в таких учреждениях издаются на многих языках, причем учитывается преобладающая диаспора. У меня лежит некая мед.инструкция на 10 языках, включая лаотянский, камбоджийский и вьетнамский (рус и укр нет). Где-нибудь на Брайтон-бич... там и в магазинах русский знают.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:41
budivelnik написав: otg написав: budivelnik написав:
Можеш якщо захочеш...
І лад вміє
і дейтройт вже давно перейшов...
Залишилось ще парочку перевиховати і буде вам щастя
Зайде аналітик з ФСБ і побачить.
В Україні всі в дупі бачили педерацію і бодаються між собою тільки по питанню дати розвала педерації і яким чином Кубань буде приєднана до України....
І відразу звалять москалики з території , бо докладна аналітика пуйлу буде виглядати так
шеф, всьо пропало , клиент уезжает , гипс снимают...
Прапорщик не неси бред про ФСБ. Ти в будівельних війсках служив? Так не розмірковуй про те де ти не в зуб ногою. Куча будівельних тем, там і проявляй свої пізнання. Що стосується до мене я в житті україномовний, але дивлячись на цей ваш срач, навмисне буду писати на російській.
1 Я служив в розвід-десантних
По штату мирного часу - старшина роти
По штату військового - командир відділення спеціальної розвідки
Задача відділення - знайти Першинг....
2 Я вже не прапорщик - 32 роки
Звідки ти можеш знати куди я потрапив після Грозного в 1990?
Так що
Якщо ти лох - нічого не зміг добитись і як був люмпеном - так і залишився
То я щось бачив і кудись дійшов..
На мою думку - вхожу в 3-5% найуспішніших в Україні.
Прапорщик ти як був прапорщиком, так і ним залишився. В топ він входить і сидить на єдиному податку. Ти б хоч не смішив мої вуха
Про мене поговориш коли хоч б и що про мене знати будеш. Але тобі не положено по статусу. Статусу прапорщика.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:43
Спеціально для панів otg, ЛАДа та інших, до яких ніяк не доходить "чому війна?" ще раз те саме іншими словами.
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