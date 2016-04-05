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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:46
otg написав: budivelnik написав: otg написав:
Прапорщик не неси бред про ФСБ. Ти в будівельних війсках служив? Так не розмірковуй про те де ти не в зуб ногою. Куча будівельних тем, там і проявляй свої пізнання. Що стосується до мене я в житті україномовний, але дивлячись на цей ваш срач, навмисне буду писати на російській.
1 Я служив в розвід-десантних
По штату мирного часу - старшина роти
По штату військового - командир відділення спеціальної розвідки
Задача відділення - знайти Першинг....
2 Я вже не прапорщик - 32 роки
Звідки ти можеш знати куди я потрапив після Грозного в 1990?
Так що
Якщо ти лох - нічого не зміг добитись і як був люмпеном - так і залишився
То я щось бачив і кудись дійшов..
На мою думку - вхожу в 3-5% найуспішніших в Україні.
Прапорщик ти як був прапорщиком, так і ним залишився. В топ він входить і сидить на єдиному податку. Ти б хоч не смішив мої вуха
Про мене поговориш коли хоч б и що про мене знати будеш. Але тобі не положено по статусу. Статусу прапорщика.
В топ - вхожу
На єдиному - не сижу
Плачу в рік - 300 000 податків
В 2022 - заплачу 400 000 податків
За 2019-2021 мій один магазин заплатив більше податків ніж 40 офшорних фірм нашого Президента.
То як брехунець? і далі будеш брехню тиражувати?
ПС
а з тобою я навіть рівнятись не буду - ти люмпен по життю...бо навіть Бандюкович в порівнянні з тобою - Гігант Думки і Патріот України
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 13 сер, 2022 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:48
budivelnik написав:
Молодець...
Назло собі - відморожу вуха...
А ми в той час будемо бачити хто хоч і примітив - але агент впливу роспропоганди...
Так що давайте - світіться й далі.... Щоб СБУ мало відразу вибірку з тих з кого першими треба перевірку проводити.
В СБУ нема прапорщиків. Верніше вони є, але займаються зовсім іншим. До речі не знаю, треба спитати. По ідеї і там мали скасувати. Тому де ти, та про що не говориш, скрізь невдача....
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:48
budivelnik написав:
А ми в той час будемо бачити хто хоч і примітив - але агент впливу роспропоганди...
ущербные нашли новые способы самоутверждения
1. пинать русскоязычных за их язык, очень удобно, война, пуйло, русскоязычным крыть нечем. Ассоциативный ряд 3х летнего ребенка.
2. видеть в каждом русскоязычном агента Кремля и личного друга пуйла
я уже писал ранее в наших домовых чатах попробуй что то написать по-русски, есть 1-2 активистки которые мгновенно накидываются "мова окупанта" и всё такое. По жизни эти люди нули, но если есть повод для срача, они его обязательно раздуют. До маразма,
В доме живёт белорус, но об этом из жильцов мало кто знает, здрасьте-до свидания и всё. Он что то спросил в чате, и понеслось, сначала комсомолка - активиста ему зарядила на каком языке ему писать. Он ответил что белорус и типа украинского не знает, и её вообще понесло. Короче, он оказался виноват во всех бедах Украины и конечно правой рукой пуйла. Кому война, а кому отличный повод напомнить всем про свою гадкую душонку. У нас на форуме тоже такие есть.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 13 сер, 2022 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:49
budivelnik написав:
Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...
А в Швейцарии какая державная мова?
В далёких папуаских краях есть страны с десятком державных мов - по количеству племён, чтобы не было обид. Получается, папуасы умнее украинцев?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:51
Питання на засипку
Класно я цей гімнюшний російськомір розворушив...
відразу всі й вилізли...
Тепер чекаємо на реакцію тим кому по посаді треба реагувати...а то деякі дурники вважають себе анонімами..особливо коли в ОРДЛО світло не відключили і майор ФСБ дозволив їм в інтернет зайти....
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:54
crumd написав:
Получается, папуасы умнее украинцев?
Від тебе - папуаси точно розумніші..
А от питання до росоміровців
Хтось знайде моє повідомлення де я б виводив інтелект в привязці до мови?
Агов ущербні - обіцяю 1000 грн скинути тому хто таку мою цитату знайде...
А як не знайде - то 100 тому хто зможе логічно пояснити звідки таке тупе припущення він взяв.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:54
crumd написав:
есть страны с десятком
Так а чому на твоїй інтернаціональній расєї нема десятка?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:55
budivelnik написав:
Класно я цей гімнюшний російськомір розворушив...
"Я тучи разведу руками" Ⓒ
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:58
Schmit написав:
Спеціально для панів otg, ЛАДа та інших, до яких ніяк не доходить "чому війна?" ще раз те саме іншими словами.
Автор тролить?
Смешко в інтерв'ю сказав чітко: якщо оберуть аля "з вулиці", то ворог скористається внутрішньою дестабілізацією.
Але ж цього не сталося!!!
І Зе навіть з "фотографами" достатньо міцно тримав внутрішню ситуацію.
Ніякої внутрішньої дестабілізації не відбулося.
Влада (артиста та фотографів) не дозволила розхитати ситуацію.
Ще можна поголитися, що вони зробили грубі помилки стосовно ракетної програми, зміцнення армії перед війною, підготовки оборони країни, але зі стелі вішати на них доведення до внутрішньої дестабілізації -- ?
З якого дива?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:01
budivelnik написав:
В топ - вхожу
На єдиному - не сижу
Плачу в рік - 300 000 податків
В 2022 - заплачу 400 000 податків
За 2019-2021 мій один магазин заплатив більше податків ніж 40 офшорних фірм нашого Президента.
То як брехунець? і далі будеш брехню тиражувати?
ПС
а з тобою я навіть рівнятись не буду - ти люмпен по життю...бо навіть Бандюкович в порівнянні з тобою - Гігант Думки і Патріот України
Ну да ти розкажи. На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного, але хто в темі той помнить.
І відкрию тобі маленьку тайну. 400 тис грн, це 10 тис долл. С тебе тільки посміятись. Це одна нормальна місячна ЗП. Офшорні фірми дійсно не платять податки в Україні, тому що вони резиденти другої держави, та другої податкової системи. Для "особо-одаренних" розповідаю. До речі я не заглядував в декларацію президента, та не шерстив всі афіліровані з ним структури, но більш чим впевнений що платить податків в Україні він більше чим ти. Думаю на порядки. До речі як що ти хочеш знати моє ставлення до офшорів я до них відношусь нормально. Це во таки полу-люмпени полу-ньюваріши на єдиному рахують гроші в чужих карманах.
Востаннє редагувалось otg
в Суб 13 сер, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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