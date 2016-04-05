Додано: Суб 13 сер, 2022 22:09

otg написав: budivelnik написав: В топ - вхожу

На єдиному - не сижу

Плачу в рік - 300 000 податків

В 2022 - заплачу 400 000 податків

За 2019-2021 мій один магазин заплатив більше податків ніж 40 офшорних фірм нашого Президента.



То як брехунець? і далі будеш брехню тиражувати?

ПС

а з тобою я навіть рівнятись не буду - ти люмпен по життю...бо навіть Бандюкович в порівнянні з тобою - Гігант Думки і Патріот України В топ - вхожуНа єдиному - не сижуПлачу в рік - 300 000 податківВ 2022 - заплачу 400 000 податківЗа 2019-2021 мій один магазин заплатив більше податків ніж 40 офшорних фірм нашого Президента.То як брехунець? і далі будеш брехню тиражувати?ПСа з тобою я навіть рівнятись не буду - ти люмпен по життю...бо навіть Бандюкович в порівнянні з тобою - Гігант Думки і Патріот України Ну да ти розкажи. На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного, але хто в темі той помнить. І відкрию тобі маленьку тайну. 400 тис грн, це меньше 15 тис долл при курсі 27. С тебе тільки посміятись. Це одна нормальна місячна ЗП. Офшорні фірми дійсно не платять податки в Україні, тому що вони резиденти другої держави, та другої податкової системи. Для "особо-одаренних" розповідаю. До речі я не заглядував в декларацію президента, та не шерстив всі афіліровані з ним структури, но більш чим впевнений що платить податків в Україні він більше чим ти. Думаю на порядки. До речі як що ти хочеш знати моє ставлення до офшорів я до них відношусь нормально. Це во таки полу-люмпени полу-ньюваріши на єдиному рахують гроші в чужих карманах. Ну да ти розкажи. На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного, але хто в темі той помнить.І відкрию тобі маленьку тайну. 400 тис грн, це меньше 15 тис долл при курсі 27. С тебе тільки посміятись. Це одна нормальна місячна ЗП. Офшорні фірми дійсно не платять податки в Україні, тому що вони резиденти другої держави, та другої податкової системи. Для "особо-одаренних" розповідаю. До речі я не заглядував в декларацію президента, та не шерстив всі афіліровані з ним структури, но більш чим впевнений що платить податків в Україні він більше чим ти. Думаю на порядки. До речі як що ти хочеш знати моє ставлення до офшорів я до них відношусь нормально. Це во таки полу-люмпени полу-ньюваріши на єдиному рахують гроші в чужих карманах.

На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного

Я вже питавВсі росоміровці народжуються брехунами - чи стають під впливом російської пропоганди.От збрехала людина і прикрилась модератором...Питання до модераторів1 А як Вам - не гикається, коли люди свої маніпуляції і брехні - Вами прикривають?2 Те що я знаю оподаткування 2 групи єдиного ( і в своїй сімї її використовую , в мене два сини і дружина на ній сидить , невістка сидить на третій групі)Але при чому тут вони до мене на загальній системі?3 Оподаткування в 400 000 грн в рік = оподаткуванню 15 єдиноподатників на 2 групі з дозволеним доходом в 75 млн грн...Як тільки ці цифри озвучуються - то відразу тим хто їх прочитав стає ясно хто ти і який в тебе політ фінансової думки..А десь проскакувало що тобі 40+ років...і ти не розумієш що 400 000 в рік = від 1 до 10 млн прибутку в рік...Якщо для тебе це мало - то це просто зайвий раз підтверджує що крім люмпена ти ще й зависливий невдаха...