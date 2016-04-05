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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2039204020412042>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:05

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:......
І це ще без матюків...

Матюків у нас зараз ледь не більше, чим у росіян. Подивіться будь-яку телегу, юмористів, стендаперів... Причому україномовних.
Користуються російським матом аж гай шумить.
І ні у кого не викликає заперечень, і ніхто не забороняє "російську мову". :)
Чому так?


Їм виїли мозок?
Якось так: https://toloka.to/t654739

Само сообщение по ссылке - бред. Но то, что мат стал общепринятым, ругаются при женщинах, детях, сами дети... Не знаю, чем объяснить. Во время нашей молодости тоже, конечно, ругались ребята, но при девочках сдерживались. При взрослых тоже. А сейчас как-то сидел в школе, ждал внука в вестибюле. Сидела там компания школьников - 7-8 класс. Мальчики, девочки. Мат воспринимался совершенно спокойно.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:1-2 активистки которые мгновенно накидываются "мова окупанта" и всё такое. По жизни эти люди нули,


Це підсвідомо так вийшло - якщо україномовний, то "по жизни нули" чи все-таки продовжуєш гнути лінію "старшого ""брата""?
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:09

  otg написав:
  budivelnik написав:В топ - вхожу
На єдиному - не сижу
Плачу в рік - 300 000 податків
В 2022 - заплачу 400 000 податків
За 2019-2021 мій один магазин заплатив більше податків ніж 40 офшорних фірм нашого Президента.

То як брехунець? і далі будеш брехню тиражувати?
ПС
а з тобою я навіть рівнятись не буду - ти люмпен по життю...бо навіть Бандюкович в порівнянні з тобою - Гігант Думки і Патріот України
Ну да ти розкажи. На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного, але хто в темі той помнить.:) І відкрию тобі маленьку тайну. 400 тис грн, це меньше 15 тис долл при курсі 27. С тебе тільки посміятись. Це одна нормальна місячна ЗП. Офшорні фірми дійсно не платять податки в Україні, тому що вони резиденти другої держави, та другої податкової системи. Для "особо-одаренних" розповідаю. До речі я не заглядував в декларацію президента, та не шерстив всі афіліровані з ним структури, но більш чим впевнений що платить податків в Україні він більше чим ти. Думаю на порядки. До речі як що ти хочеш знати моє ставлення до офшорів я до них відношусь нормально. Це во таки полу-люмпени полу-ньюваріши на єдиному рахують гроші в чужих карманах. :)
Я вже питав
Всі росоміровці народжуються брехунами - чи стають під впливом російської пропоганди.
От збрехала людина і прикрилась модератором...
На жаль модератор стер твої розповіді про 2 групу єдиного

Питання до модераторів
1 А як Вам - не гикається, коли люди свої маніпуляції і брехні - Вами прикривають?
2 Те що я знаю оподаткування 2 групи єдиного ( і в своїй сімї її використовую , в мене два сини і дружина на ній сидить , невістка сидить на третій групі)
Але при чому тут вони до мене на загальній системі?
3 Оподаткування в 400 000 грн в рік = оподаткуванню 15 єдиноподатників на 2 групі з дозволеним доходом в 75 млн грн...
Як тільки ці цифри озвучуються - то відразу тим хто їх прочитав стає ясно хто ти і який в тебе політ фінансової думки..А десь проскакувало що тобі 40+ років...і ти не розумієш що 400 000 в рік = від 1 до 10 млн прибутку в рік...
Якщо для тебе це мало - то це просто зайвий раз підтверджує що крім люмпена ти ще й зависливий невдаха...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так а чому на твоїй інтернаціональній расєї нема десятка?

Хотите сказать что Украина должна равняться на РФ?
А почему не хотите равняться на Швейцарию - цивилизованную европейскую политическую нацию.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:10

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Класно я цей гімнюшний російськомір розворушив...
"Я тучи разведу руками" Ⓒ

Порадьте будівельнику загуглити перелік демагогічних прийомів.
Він дуже довгий.

Бо його невеличкий набір самих примітивних прийомів набридає.
Одне і теж вже скільки років.
Одне і теж: спочатку набір фактів і висновок зі стелі (а не з переліченого), потім домисли опонентам, потім припис собі заслуг та перемог; потім свої хизування своїми досягненнями в статках, як підгрунтям своєї правоти по будь-яким питанням.

Хоча починав він з найпримітивнішого "1. будівельник завжди правий. Якщо не правий, то див.п1".
Прогресував до вище означених.
А потім відрубило на роки.
Ніякого прогресу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:11

Frant
Слышишь, ты, чмо!
Сидишь где-то в загранке, сиди тихо.
"Патриот" хренов. Тут как-то выкладывали твои старые посты. Проститутка перекрашенная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:15

  V2 написав:
  vitaliian написав:1-2 активистки которые мгновенно накидываются "мова окупанта" и всё такое. По жизни эти люди нули,


Це підсвідомо так вийшло - якщо україномовний, то "по жизни нули" чи все-таки продовжуєш гнути лінію "старшого ""брата""?

я не писал что "якщо україномовний, то по жизни нули" это уже ты ущербный дофантазировал, в чате дома больше 100 человек, а активисток одна - две. Разницу понимаешь? Речь не шла обо всех украиноязычных. У меня нет старшего брата, каждого кто им хотел стать ждало разочарование.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 сер, 2022 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Хотите сказать что Украина должна равняться на РФ?

Я хочу сказати, що ти спочатку в своїй расєї наведи порядок з мовами, а потім вчи українців
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:16

  detroytred написав:Бо його невеличкий набір самих примітивних прийомів набридає.
Знаєш мене навчили
1 Чим примітивніший набір - тим краще він впливає на примітивів а-ля ти , чи ті кому ти підспівуєш з росоміровців
2 Поки примітиви не вивчили чогось нового - то не потрібно напрягатись і переходити до більш складніших матерій по двом причинам
перша - чим складніше - тим менше шансів що до них дійде
друга - не ломай того що і так дає результат.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:19

  budivelnik написав:Питання до модераторів
1 А як Вам - не гикається, коли люди свої маніпуляції і брехні - Вами прикривають?
Я багато прапорів бачив, але ти самий хітрови-ний з них. Але ж все топорно, на рівні прапора. Так тільки посмятись :)
2 Те що я знаю оподаткування 2 групи єдиного ( і в своїй сімї її використовую , в мене два сини і дружина на ній сидить , невістка сидить на третій групі)
Але при чому тут вони до мене на загальній системі?
То бішь ти хош сказати, що оптимизуєш податки за допомогою синів, дружини та невістки. Во на патріот :)
3 Оподаткування в 400 000 грн в рік = оподаткуванню 15 єдиноподатників на 2 групі з дозволеним доходом в 75 млн грн...
Як тільки ці цифри озвучуються - то відразу тим хто їх прочитав стає ясно хто ти і який в тебе політ фінансової думки.
Ти дурника не включай.Ти просто не розумієш кому лапшу на вуха вішаєш .
А десь проскакувало що тобі 40+ років...і ти не розумієш що 400 000 в рік = від 1 до 10 млн прибутку в рік...
Де проскакувало?
Якщо для тебе це мало - то це просто зайвий раз підтверджує що крім люмпена ти ще й зависливий невдаха...
Чому заздрити? Менталітету прапорщика? Брихуну, який придумає всякий бред про людину яку не знає. Ще раз для особоодаренних я до офшорів відношусь нормально, а ти вже десять раз розповідав про офшори президента. Во це заздрість, або люпен. "Все отобрать и поделить"
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