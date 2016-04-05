Додано: Суб 13 сер, 2022 22:33

ЛАД написав: Прапорщик, десантник, мастер спорта - что ж не на фронте? Прапорщик, десантник, мастер спорта - что ж не на фронте?

В 2015 - забракувалиВ 2022 - 05-08-2022 пройшов медкомісію , по результатам відправили в кардіоцентр, висновок після кардіоцентруЗаборонено фізичні і емоційні навантаження.....Проблема ще з далеких спортивних часів...Я не вмію робити і так сойдьот...тому в 1982 році був забракований медичною комісією і в ранзі Чемпіона України в команді 1981 року - перестав займатись активно спортом...Але фізичної форми вистарчило щоб взяли у ВДВ...В 1990 демобілізувався...Раз в 5 років проходячи медогляд - завжди повідомляв медсестру - в мене діагноз спортивне серцеспортивне серце на кардіограмі має такий самий вигляд як передінфарктний стан...Тепер до спортивного серця додалось ще якась блокада якогось відростка серця...Далі пояснювати...Тепер по мовіМені все одно якою мовою ти кричиш зайнято в туалеті дома...Але для того щоб вберегти своїх сусідів від російського міра - ти просто повинен кричати зайнято в туалеті українською ..у випадку якщо туалет в загальному місці..А вже строчити в ЗМІ - а ці сторінки є різновидом ЗМІПід час війни коли по тобі стріляють москалі -ти не маєш жодного морального права писати російською..але це приумовіЯкщо ти Громадянин України на яку агресивно напала росія..Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...