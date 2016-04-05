ЛАД написав:В результате они верят в дешёвую рашистскую пропаганду и вместо того, чтобы бороться с врагом, начинают борьбу с согражданами.
Що ти особисто зараз і робиш... 1 Розводиш срач російською мовою на сайті який офіційно розміщений в Україні 2 Накликаєш своїм срачем бомби на голови твоїх сусідів. 3 Відмовляєшся ( нехай навіть просто в знак солідарності з своєю Державою) на час війни перейти на Державну мову
І хто ти після цього?
Срач разводите вы с компанией. Я ни разу не начинал здесь разговор о языке. Это вашей компании всё неймётся. Всё хочется запретить людям говорить на родном языке. Прапорщик, десантник, мастер спорта - что ж не на фронте? По возрасту ещё вполне. В знак солидарности надо идти в армию, а не разводить демагогию и разжигать вражду на форуме. Когда-то давно, ещё на политветке мы с Вами пришли к согласию, что Ваши взгляды близки к фашизму. Сейчас Вы это регулярно подтверждаете. Ваша компания не сограждане с рашистами, но идеологически весьма близки. Поэтому и верите рашистской пропаганде о том, что причина войны "защита русскоязычных".
Гіркін закликав до зміни влади в Росії та пропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
Російські окупанти затримали в окупованому Криму свого ж терориста Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році. Російські ЗМІ пишуть, що Гіркіна затримали при спробі потрапити на фронт добровольцем.
Як заявив терорист Жучковський, жодної політичної мети Гіркін не переслідує.
«Все, що він хоче – взяти особисту участь, хоч рядовим, у російській національно-визвольній війні, яку він почав», – додав він.
budivelnik написав:Питання на засипку Класно я цей гімнюшний російськомір розворушив... відразу всі й вилізли... Тепер чекаємо на реакцію тим кому по посаді треба реагувати...а то деякі дурники вважають себе анонімами..особливо коли в ОРДЛО світло не відключили і майор ФСБ дозволив їм в інтернет зайти....
Ну примітивно ж!
Вся претензія до російськомовних була у тому, що ворог рфія користується цим (російськомвністю в частини українців).
А тепер ти зі стелі приліпив цим російськомовним руцькомирство. Тобто приліпив їх до тих, хто підтримує,жадає та зве руськомир сюди, в Україну.
otg написав:МИД РФ: Вашингтону лучше заставить Зеленского, пока не поздно, вернуться к переговорам
Интересно, когда закрывается окно переговоров? Вероятно, в Кремле пока нет решения вторгаться в ЦУ и ЗУ.
Окно закроется после "рехверендумов". Тогда любая наша попытка отбить Херсонскую/Запорожскую область будет рассмативаться как нападение на эрэфию. Кстати, странно, что в Харьковской обл не готвятся к рехвередуму.
Ходят слухи, что какие-то позывы есть. Но слишком мало сумели у нас оккупировать.
detroytred написав:Бо його невеличкий набір самих примітивних прийомів набридає.
Знаєш мене навчили 1 Чим примітивніший набір - тим краще він впливає на примітивів а-ля ти , чи ті кому ти підспівуєш з росоміровців 2 Поки примітиви не вивчили чогось нового - то не потрібно напрягатись і переходити до більш складніших матерій по двом причинам перша - чим складніше - тим менше шансів що до них дійде друга - не ломай того що і так дає результат.
Тобі правильно вказали. На рівень. Ти правий стосовно простоти інструментів, методів. Але на рівні прапорщика...
Де дійсно саме так все розглядається та вимагається.
Але чим вище, тим складніше. Тому на рівнях вище, звиняй, не прапорщики. І твої інструменти-методи вже стають не просто недоречними, а хибними.
Щоб зрозумів: лапочкою (в якості індикатора) лізти замість осцилографа.
Тут обговорення йдуть на рівні вище чим "А ти мене поважаєш?". Ти тупо пропхаєш свої думки примітивними демагогічними прийомами. Замість нормальної аргументації.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 сер, 2022 22:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Прапорщик, десантник, мастер спорта - что ж не на фронте?
В 2015 - забракували В 2022 - 05-08-2022 пройшов медкомісію , по результатам відправили в кардіоцентр, висновок після кардіоцентру Заборонено фізичні і емоційні навантаження..... Проблема ще з далеких спортивних часів... Я не вмію робити і так сойдьот...тому в 1982 році був забракований медичною комісією і в ранзі Чемпіона України в команді 1981 року - перестав займатись активно спортом... Але фізичної форми вистарчило щоб взяли у ВДВ... В 1990 демобілізувався... Раз в 5 років проходячи медогляд - завжди повідомляв медсестру - в мене діагноз спортивне серце спортивне серце на кардіограмі має такий самий вигляд як передінфарктний стан... Тепер до спортивного серця додалось ще якась блокада якогось відростка серця... Далі пояснювати...
Тепер по мові Мені все одно якою мовою ти кричиш зайнято в туалеті дома... Але для того щоб вберегти своїх сусідів від російського міра - ти просто повинен кричати зайнято в туалеті українською ..у випадку якщо туалет в загальному місці.. А вже строчити в ЗМІ - а ці сторінки є різновидом ЗМІ Під час війни коли по тобі стріляють москалі -ти не маєш жодного морального права писати російською..але це приумові Якщо ти Громадянин України на яку агресивно напала росія.. Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...
detroytred написав:Вся претензія до російськомовних була у тому, що ворог рфія користується цим (російськомвністю в частини українців).
И как можно этим пользоваться? Ну бред же. Мы тоже пользуемся тогда, пример: нужна инфа по узкоспециализированной теме, а при поиске на украинском ничего нет... Ищешь на русском и вылазит в Гугле дофига сайтов, но у нас .ру заблокировано. Подходит пример?
А если на английском поискать, то будет ещё больше инфы) англоязычных то сколько!
Страшно представить объём знаний в китайском сегменте интернета. Больше 1.5 млрд человек на нем разговаривает.
Schmit написав:Спеціально для панів otg, ЛАДа та інших, до яких ніяк не доходить "чому війна?" ще раз те саме іншими словами.
Автор тролить?
Смешко в інтерв'ю сказав чітко: якщо оберуть аля "з вулиці", то ворог скористається внутрішньою дестабілізацією.
Але ж цього не сталося!!! І Зе навіть з "фотографами" достатньо міцно тримав внутрішню ситуацію. Ніякої внутрішньої дестабілізації не відбулося. Влада (артиста та фотографів) не дозволила розхитати ситуацію.
Ще можна поголитися, що вони зробили грубі помилки стосовно ракетної програми, зміцнення армії перед війною, підготовки оборони країни, але зі стелі вішати на них доведення до внутрішньої дестабілізації -- ? З якого дива?
шутка юмора уровня 95 квартіля, гіракл, нє, отлантєг разсправіль кріля (довела державу до пздц)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 22:39, всього редагувалось 1 раз.