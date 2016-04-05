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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 204120422043204420452046>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:40

  ЛАД написав:С появлением будивельника форум превращается..., превращается...

P.s. Сейчас нам расскажут: "Да кто такой Булгаков? Какой-то москаль! То ли дело я, лучшие 3-5%!"

пєйсатєль білай хвардії, і патаму врах кравасіся
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:40

  flyman написав:шутка юмора уровня 95 квартіла,
гіракл, нє, отлантєг разсправіль кріля (довела державу до пздц)

Це факт. Ситуацію (по критерію -- внутрішньої дестабілізації) вони втримали.

Можеш заперечити - заперечуй фактами.
А не узагальненнями типу довели "до пздца".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:41

  budivelnik написав:Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...
А НА МОЮ ДУМКУ ТИ ПЕРШИЙ НА ФОРУМІ СОВОК. Це тільки в тебе можна побачити. Ти мусиш, повинен. В совку такі як ти прапорщики заставляли, примушували, були віртухаями, писали доноси. В вільнійій країні цього не може бути апріорі.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:42

  detroytred написав:
  flyman написав:шутка юмора уровня 95 квартіла,
гіракл, нє, отлантєг разсправіль кріля (довела державу до пздц)

Це факт. Ситуацію (по критерію -- внутрішньої дестабілізації) вони втримали.

Можеш заперечити - заперечуй фактами.
А не узагальненнями типу довели "до пздца".

ВФЯ нікт трубу не шатав, а патім бац, карандаш папілам і растофф,
таму що паслідовний
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 22:43, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:42

А де подівся узкомірний вкладчик? Невже в Запоріжжі освободітєльна ракета його братів не промахнулася по ньому?
І "юрыст" теж десь в засаді.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:43

  otg написав:
  budivelnik написав:Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...
А НА МОЮ ДУМКУ ТИ ПЕРШИЙ НА ФОРУМІ СОВОК. Це тільки в тебе можна побачити. Ти мусиш, повинен. В совку такі як ти прапорщики заставляли, примушували, були віртухаями, писали доноси. В вільнійій країні цього не може бути апріорі.

Он не совок, он фашист. И сам когда-то с этим согласился.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:45

  flyman написав:.........
пєйсатєль білай хвардії, і патаму врах кравасіся

Так мы же сейчас за декоммунизацию. Т.е. белая гвардия - наше всё. "Враг моего врага мой друг". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:46

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:шутка юмора уровня 95 квартіла,
гіракл, нє, отлантєг разсправіль кріля (довела державу до пздц)

Це факт. Ситуацію (по критерію -- внутрішньої дестабілізації) вони втримали.

Можеш заперечити - заперечуй фактами.
А не узагальненнями типу довели "до пздца".

ВФЯ нікт трубу не шатав, а патім бац, карандаш папілам і растофф,
таму що паслідовний

Тролиш?
Овоч якраз саме довів до внутрішньої дестабілізації.
Його приклад яскравіше та класичніше нікуди.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
beee
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:48

  crumd написав:
  budivelnik написав:Однією з умов отримання громадянства Прибалтики( Румунії, Португалії, Угорщини, США і так далі) - є володіння Державною мовою...

А в Швейцарии какая державная мова?


Швейцария более 150 лет живет спокойной жизнью - никто ее не гнобит, не нападает.
И у вас хватает наглости сравнить ее с Украиной которая только избавилась от 400 лет гнета московии и не успев избавится как через 25 лет уже воюет с московией?
И вы хотите что бы русский был вторым государственным я так понял?
Вы в дерево как - с разбега лупитесь каждое утро?
Сидите на попе ровно со своим русским и приходите через 200 лет - тогда и посмотрим.
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