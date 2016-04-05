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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:48
ЛАД написав: otg написав: budivelnik написав:
Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...
А НА МОЮ ДУМКУ ТИ ПЕРШИЙ НА ФОРУМІ СОВОК. Це тільки в тебе можна побачити. Ти мусиш, повинен. В совку такі як ти прапорщики заставляли, примушували, були віртухаями, писали доноси. В вільнійій країні цього не може бути апріорі.
Он не совок, он фашист. И сам когда-то с этим согласился.
Я по роду своєї діяльності вмію приймати рішення які дають ефект...
А якщо помилився - то за помилку відповідаю власними фінансами(часом/статусом)...
Тому я дивлюсь досвід демократичних країн
Наприклад США..в 1941 , коли вони обявили війну в Японії...всіх Громадян США національністю японець до кінця війни вони інтернували в табори..
І громадяни США з національністю японець - розуміли необхідність цього кроку і не називали президента Рузвельта - фашистом....
Наприклад СРСР - жоден з громадян СРСР німецької національності не відстоював свого права писати німецькою під час війни....
Совки - то ви або признаєте Рузвельта - фашиста
або совок - фашиською державою...а якщо совок=фашизм( при чому ще гірший ніж Український Націоналізм бо ви не в таборах і говорите російською) - то в чому смисл використання вами російської?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:50
beee написав:
Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Стреляют. Может не во всех регионах, но стреляют. Я считаю что связано с подвозом новых партий. Ракет у них, на сколько я понимаю, до-х-на.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:51
budivelnik написав:
Я по роду своєї діяльності вмію приймати рішення які дають ефект...
А якщо помилився - то за помилку відповідаю власними фінансами(часом/статусом)...
Тому я дивлюсь досвід демократичних країн
Наприклад США..в 1941 , коли вони обявили війну в Японії...всіх Громадян США національністю японець до кінця війни вони інтернували в табори..
І громадяни США з національністю японець - розуміли необхідність цього кроку і не називали президента Рузвельта - фашистом....
Наприклад СРСР - жоден з громадян СРСР німецької національності не відстоював свого права писати німецькою під час війни....
Совки - то ви або признаєте Рузвельта - фашиста
або совок - фашиською державою...а якщо совок=фашизм( при чому ще гірший ніж Український Націоналізм бо ви не в таборах і говорите російською) - то в чому смисл використання вами російської?
Да да прапорщик. В США фашизм процветает и теперь. Жги еще. А еще там негров линчуют
Востаннє редагувалось otg
в Суб 13 сер, 2022 22:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:51
ЛАД написав: flyman написав:
.........
пєйсатєль білай хвардії, і патаму врах кравасіся
Так мы же сейчас за декоммунизацию. Т.е. белая гвардия - наше всё. "Враг моего врага мой друг".
Для ряжених вишиватників це як вищий матан.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:54
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Це факт. Ситуацію (по критерію -- внутрішньої дестабілізації) вони втримали.
Можеш заперечити - заперечуй фактами.
А не узагальненнями типу довели "до пздца".
ВФЯ нікт трубу не шатав, а патім бац, карандаш папілам і растофф,
таму що паслідовний
Тролиш?
Овоч якраз саме довів до внутрішньої дестабілізації.
Його приклад яскравіше та класичніше нікуди.
постопам, тобто граблям
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:55
otg написав: beee написав:
Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Стреляют. Может не во всех регионах, но стреляют. Я считаю что связано с подвозом новых партий. Ракет у них, на сколько я понимаю, до-х-на.
Нехорошее затишье.
Может по ЗАЭС мстят
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:56
beee написав:
Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Космас пріслал в Сакі пєрдупєрждєнія ніізвєсним тіпом бімбування.
Всє в ауті.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 сер, 2022 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:56
beee написав:
Нехорошее затишье.
Может по ЗАЭС мстят
Проскакивало что в Тернопольскую прилетело.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 22:59
Andrey2512 написав: detroytred написав:
Вся претензія до російськомовних була у тому, що ворог рфія користується цим (російськомвністю в частини українців).
И как можно этим пользоваться? Ну бред же. Мы тоже пользуемся тогда, пример: нужна инфа по узкоспециализированной теме, а при поиске на украинском ничего нет... Ищешь на русском и вылазит в Гугле дофига сайтов, но у нас .ру заблокировано. Подходит пример?
А если на английском поискать, то будет ещё больше инфы) англоязычных то сколько!
Страшно представить объём знаний в китайском сегменте интернета. Больше 1.5 млрд человек на нем разговаривает.
Рашка хоча й бредово, формально, але наявністю російської мови в українському суспільстві користується.
Яку вагу дана складова становить у прийнятті нею рішень -- питання дискусійне.
Я підтримую заклик (пропозицію, прохання)) переходити українську мову. Згоден, що це є одним з елементів патріотизму (як любові до своєї Батьківщини).
Але до чого відмова до руськомирства-то?
На російській, я так розумію, ще говорять саме зі зручності, звички
А не заради руцькомирство чи любові до росмови.
Руцькомирство є сукупністю ряда складових. І вважати його наявність на підставі лише однієї російської мови -- помилка.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:24
detroytred написав:
Руцькомирство є сукупністю ряда складових. І вважати його наявність на підставі лише однієї російської мови -- помилка.
А пачіму акі богобрані нє возродіть дрєвній вєдійчіскій язик с рун?
Вот вам і державна мова намбер ван, а там ще 100500 другіх.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 13 сер, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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