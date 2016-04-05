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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20422043204420452046>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:48

  ЛАД написав:
  otg написав:
  budivelnik написав:Якщо ж ти латентний совок - то не дивно що користуєшся мовою в першу чергу загарбника..і тільки в другу мовою якою користуєшся з дитинства...
А НА МОЮ ДУМКУ ТИ ПЕРШИЙ НА ФОРУМІ СОВОК. Це тільки в тебе можна побачити. Ти мусиш, повинен. В совку такі як ти прапорщики заставляли, примушували, були віртухаями, писали доноси. В вільнійій країні цього не може бути апріорі.
Он не совок, он фашист. И сам когда-то с этим согласился.
Я по роду своєї діяльності вмію приймати рішення які дають ефект...
А якщо помилився - то за помилку відповідаю власними фінансами(часом/статусом)...
Тому я дивлюсь досвід демократичних країн
Наприклад США..в 1941 , коли вони обявили війну в Японії...всіх Громадян США національністю японець до кінця війни вони інтернували в табори..
І громадяни США з національністю японець - розуміли необхідність цього кроку і не називали президента Рузвельта - фашистом....
Наприклад СРСР - жоден з громадян СРСР німецької національності не відстоював свого права писати німецькою під час війни....

Совки - то ви або признаєте Рузвельта - фашиста
або совок - фашиською державою...а якщо совок=фашизм( при чому ще гірший ніж Український Націоналізм бо ви не в таборах і говорите російською) - то в чому смисл використання вами російської?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:50

  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Стреляют. Может не во всех регионах, но стреляют. Я считаю что связано с подвозом новых партий. Ракет у них, на сколько я понимаю, до-х-на.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:51

  budivelnik написав:Я по роду своєї діяльності вмію приймати рішення які дають ефект...
А якщо помилився - то за помилку відповідаю власними фінансами(часом/статусом)...
Тому я дивлюсь досвід демократичних країн
Наприклад США..в 1941 , коли вони обявили війну в Японії...всіх Громадян США національністю японець до кінця війни вони інтернували в табори..
І громадяни США з національністю японець - розуміли необхідність цього кроку і не називали президента Рузвельта - фашистом....
Наприклад СРСР - жоден з громадян СРСР німецької національності не відстоював свого права писати німецькою під час війни....

Совки - то ви або признаєте Рузвельта - фашиста
або совок - фашиською державою...а якщо совок=фашизм( при чому ще гірший ніж Український Націоналізм бо ви не в таборах і говорите російською) - то в чому смисл використання вами російської?
Да да прапорщик. В США фашизм процветает и теперь. Жги еще. А еще там негров линчуют :)
Востаннє редагувалось otg в Суб 13 сер, 2022 22:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
пєйсатєль білай хвардії, і патаму врах кравасіся

Так мы же сейчас за декоммунизацию. Т.е. белая гвардия - наше всё. "Враг моего врага мой друг". :)

Для ряжених вишиватників це як вищий матан.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:54

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Це факт. Ситуацію (по критерію -- внутрішньої дестабілізації) вони втримали.

Можеш заперечити - заперечуй фактами.
А не узагальненнями типу довели "до пздца".

ВФЯ нікт трубу не шатав, а патім бац, карандаш папілам і растофф,
таму що паслідовний

Тролиш?
Овоч якраз саме довів до внутрішньої дестабілізації.
Його приклад яскравіше та класичніше нікуди.

постопам, тобто граблям
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:55

  otg написав:
  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Стреляют. Может не во всех регионах, но стреляют. Я считаю что связано с подвозом новых партий. Ракет у них, на сколько я понимаю, до-х-на.

Нехорошее затишье.
Может по ЗАЭС мстят
beee
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:56

  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились

Космас пріслал в Сакі пєрдупєрждєнія ніізвєсним тіпом бімбування.
Всє в ауті.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:56

  beee написав:Нехорошее затишье.
Может по ЗАЭС мстят
Проскакивало что в Тернопольскую прилетело.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:59

  Andrey2512 написав:
  detroytred написав:Вся претензія до російськомовних була у тому, що ворог рфія користується цим (російськомвністю в частини українців).


И как можно этим пользоваться? Ну бред же. Мы тоже пользуемся тогда, пример: нужна инфа по узкоспециализированной теме, а при поиске на украинском ничего нет... Ищешь на русском и вылазит в Гугле дофига сайтов, но у нас .ру заблокировано. Подходит пример?

А если на английском поискать, то будет ещё больше инфы) англоязычных то сколько!

Страшно представить объём знаний в китайском сегменте интернета. Больше 1.5 млрд человек на нем разговаривает. :D

Рашка хоча й бредово, формально, але наявністю російської мови в українському суспільстві користується.
Яку вагу дана складова становить у прийнятті нею рішень -- питання дискусійне.

Я підтримую заклик (пропозицію, прохання)) переходити українську мову. Згоден, що це є одним з елементів патріотизму (як любові до своєї Батьківщини).
Але до чого відмова до руськомирства-то?

На російській, я так розумію, ще говорять саме зі зручності, звички
А не заради руцькомирство чи любові до росмови.

Руцькомирство є сукупністю ряда складових. І вважати його наявність на підставі лише однієї російської мови -- помилка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:24

  detroytred написав:Руцькомирство є сукупністю ряда складових. І вважати його наявність на підставі лише однієї російської мови -- помилка.

А пачіму акі богобрані нє возродіть дрєвній вєдійчіскій язик с рун?
Вот вам і державна мова намбер ван, а там ще 100500 другіх.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 сер, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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