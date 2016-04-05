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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2043204420452046>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:25

  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились

ППО ефективно працює.

Тому потрібно великими залпами.
А для такого залпу (розходу великої кількості ракет) поки нема цілі та й необхідності.

Якщо здуру (бо сил для великого наступу нема) підуть у великий)) наступ, то запустять.
Поки не йдуть - економлять.
Для тренувань екіпажів інколи шпуляють.

Або якщо наші підуть у наступ, то спробують збити темп ракетними ударами. Для цього ракети притримують.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:27

  detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,

В дєтройда вєчер шуток юмора.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:28

10 сторінок срача на тему мови. Или языка.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:33

  pilker написав:а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?

ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:36

  flyman написав:
  detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,

В дєтройда вєчер шуток юмора.

Резерви є у обох сторін.
Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ.
Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.

Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:39

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,

В дєтройда вєчер шуток юмора.

Резерви є у обох сторін.
Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ.
Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.

Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.

Отак і будуть стояти ... в цугцвангу ... а то: наступ, наступ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:45

Флай
Гадаю, що орки не витримають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:50

  flyman написав:
  pilker написав:а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?

ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?

ну разве шо только моль с шерстяных вещей.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:53

  pilker написав:
  flyman написав:
  pilker написав:а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?

ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?

ну разве шо только моль с шерстяных вещей.

хіба ватну
flyman
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  #<1 ... 2043204420452046>
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