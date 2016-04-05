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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:25
beee написав:
Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
ППО ефективно працює.
Тому потрібно великими залпами.
А для такого залпу (розходу великої кількості ракет) поки нема цілі та й необхідності.
Якщо здуру (бо сил для великого наступу нема) підуть у великий)) наступ, то запустять.
Поки не йдуть - економлять.
Для тренувань екіпажів інколи шпуляють.
Або якщо наші підуть у наступ, то спробують збити темп ракетними ударами. Для цього ракети притримують.
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detroytred
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:27
detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,
В дєтройда вєчер шуток юмора.
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:28
10 сторінок срача на тему мови. Или языка.
Не надоедает?
Может вам окрему гілку відкрити та лаятися там до усирачки и морального удовлетворения?
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swan forever
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:30
а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?
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pilker
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:33
pilker написав:
а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?
ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:36
flyman написав: detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,
В дєтройда вєчер шуток юмора.
Резерви є у обох сторін.
Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ.
Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.
Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:39
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Або якщо наші підуть у наступ,
В дєтройда вєчер шуток юмора.
Резерви є у обох сторін.
Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ.
Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.
Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.
Отак і будуть стояти ... в цугцвангу ... а то: наступ, наступ.
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flyman
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:45
Флай
Гадаю, що орки не витримають.
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detroytred
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:50
flyman написав: pilker написав:
а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?
ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?
ну разве шо только моль с шерстяных вещей.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:53
pilker написав: flyman написав: pilker написав:
а кто знает были интернированы гавайские японцы, если нет, то почему ?
ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?
ну разве шо только моль с шерстяных вещей.
хіба ватну
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