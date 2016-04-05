БЕРЛИН, 12 авг (Рейтер) - Общественные здания в Германии должны обогреваться максимум до 19 градусов по Цельсию (66,2 °F) в соответствии с планируемым законом для экономии энергии, цитирует Sueddeutsche Zeitung заявление министра экономики в пятницу.
«Общественные здания, за исключением больниц и социальных учреждений, разумеется, должны отапливаться только до 19 градусов», — сказал газете Роберт Хабек.
«В мире труда также необходимо больше сбережений», — сказал он, добавив, что в настоящее время это обсуждается с министерством труда и другими организациями.