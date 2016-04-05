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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2033203420352036>
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Гадаю, що орки не витримають


У нас больший запас прочности?
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 00:00

  flyman написав:
  flyman написав:
  pilker написав:ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?

ну разве шо только моль с шерстяных вещей.

хіба ватну

у меня в вещах тинсулейт, моль его не жрет.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Может у кого есть инфа. Вот доларчик просился все в отпуск. А вот у орок есть ротации? Или на фронтах безвылазно воюют еще те что приехали в марте?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 01:22

БЕРЛИН, 12 авг (Рейтер) - Общественные здания в Германии должны обогреваться максимум до 19 градусов по Цельсию (66,2 °F) в соответствии с планируемым законом для экономии энергии, цитирует Sueddeutsche Zeitung заявление министра экономики в пятницу.

«Общественные здания, за исключением больниц и социальных учреждений, разумеется, должны отапливаться только до 19 градусов», — сказал газете Роберт Хабек.

«В мире труда также необходимо больше сбережений», — сказал он, добавив, что в настоящее время это обсуждается с министерством труда и другими организациями.

https://www.reuters.com/business/energy/public-buildings-germany-be-heated-19-celsius-econ-minister-2022-08-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 05:06

otg там один руть, трехсотят сами себя или с помощью друга и убьівают на поправку. Все зависит от чина и рода службьі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 06:44

Коли вже від айтішніка Флаймана буде користь...

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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 06:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В ряде ситуаций я переходил на укр.язык, теперь из принципа не буду, шоб такие индивиды как будивельнык знали это 100% их заслуга. Там где давление, там и сопротивление.

Ти на лайно зійшов коли я написав, що перейшов на українську так ти її ненавидиш мокша - в тебе скрєпи в підкорці гуляють - рускій мір сапратівляєтцццца вам всєм назло хахлам :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 06:48

  otg написав:Может у кого есть инфа. Вот доларчик просился все в отпуск. А вот у орок есть ротации? Или на фронтах безвылазно воюют еще те что приехали в марте?

Громадян України це не повинно цікавити.
Наш інтерес - вбити як найбільше московитів і знищити максимум їх техніки. Потоплений крейсер "Москва" з екіпажем, розгромлений аеродром в Криму (Новофедорівка), тисячі згорілих російських бронемашин на всій лінії фронта, десятки тисяч вбитих і покалічених росіян - це все реальність. Бліцкріг не вдався.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 06:49

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:В ряде ситуаций я переходил на укр.язык, теперь из принципа не буду, шоб такие индивиды как будивельнык знали это 100% их заслуга. Там где давление, там и сопротивление.

Ти на лайно зійшов коли я написав, що перейшов на українську так ти її ненавидиш мокша - в тебе скрєпи в підкорці гуляють - рускій мір сапратівляєтцццца вам всєм назло хахлам :mrgreen:

Зазначена особа жила у Львові під час евакуації і розмовляла там московитською мовою.
Залишилась незадоволеною, як і всі ватниці.
До речі, небажання вчити іншу мову , крім московитської, є однією з провідних рис тупих ватніків і
ватніц.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 сер, 2022 07:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 06:55

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:В дєтройда вєчер шуток юмора.

Резерви є у обох сторін.
Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ.
Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.

Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.

Отак і будуть стояти ... в цугцвангу ... а то: наступ, наступ.

Тебе не вистачає на фронті.
Ти би своїм язиком зразу погнав би Z-фашистів до владівостока. Пустомеля.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 сер, 2022 07:07, всього редагувалось 1 раз.
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