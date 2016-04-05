БЕРЛИН, 12 авг (Рейтер) - Общественные здания в Германии должны обогреваться максимум до 19 градусов по Цельсию (66,2 °F) в соответствии с планируемым законом для экономии энергии, цитирует Sueddeutsche Zeitung заявление министра экономики в пятницу.
«Общественные здания, за исключением больниц и социальных учреждений, разумеется, должны отапливаться только до 19 градусов», — сказал газете Роберт Хабек.
«В мире труда также необходимо больше сбережений», — сказал он, добавив, что в настоящее время это обсуждается с министерством труда и другими организациями.
otg написав:Может у кого есть инфа. Вот доларчик просился все в отпуск. А вот у орок есть ротации? Или на фронтах безвылазно воюют еще те что приехали в марте?
Громадян України це не повинно цікавити. Наш інтерес - вбити як найбільше московитів і знищити максимум їх техніки. Потоплений крейсер "Москва" з екіпажем, розгромлений аеродром в Криму (Новофедорівка), тисячі згорілих російських бронемашин на всій лінії фронта, десятки тисяч вбитих і покалічених росіян - це все реальність. Бліцкріг не вдався.
vitaliian написав:В ряде ситуаций я переходил на укр.язык, теперь из принципа не буду, шоб такие индивиды как будивельнык знали это 100% их заслуга. Там где давление, там и сопротивление.
Ти на лайно зійшов коли я написав, що перейшов на українську так ти її ненавидиш мокша - в тебе скрєпи в підкорці гуляють - рускій мір сапратівляєтцццца вам всєм назло хахлам
Зазначена особа жила у Львові під час евакуації і розмовляла там московитською мовою. Залишилась незадоволеною, як і всі ватниці. До речі, небажання вчити іншу мову , крім московитської, є однією з провідних рис тупих ватніків і ватніц.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 сер, 2022 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Резерви є у обох сторін. Якщо рашики зроблять помилку (наприклад, відтягнуть назад з півдня свої резерви на Донбас, а наші будуть впевнені утримати позиції), то на півдні цілком можливий наступ ЗСУ. Наступ на якомусь напрямку можливий для обох сторін.
Ота ситуація з нестачею людей та гармат, що складається на деяких ділянках фронту, обумовлена тим, що всі бережуть резерви.
Отак і будуть стояти ... в цугцвангу ... а то: наступ, наступ.
Тебе не вистачає на фронті. Ти би своїм язиком зразу погнав би Z-фашистів до владівостока. Пустомеля.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 сер, 2022 07:07, всього редагувалось 1 раз.