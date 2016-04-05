У нас больший запас прочности?
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Додано: Суб 13 сер, 2022 23:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 сер, 2022 00:00
Додано: Нед 14 сер, 2022 00:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Может у кого есть инфа. Вот доларчик просился все в отпуск. А вот у орок есть ротации? Или на фронтах безвылазно воюют еще те что приехали в марте?
Додано: Нед 14 сер, 2022 05:06
otg там один руть, трехсотят сами себя или с помощью друга и убьівают на поправку. Все зависит от чина и рода службьі.
Додано: Нед 14 сер, 2022 06:44
Коли вже від айтішніка Флаймана буде користь...
Додано: Нед 14 сер, 2022 06:48
Громадян України це не повинно цікавити.
Наш інтерес - вбити як найбільше московитів і знищити максимум їх техніки. Потоплений крейсер "Москва" з екіпажем, розгромлений аеродром в Криму (Новофедорівка), тисячі згорілих російських бронемашин на всій лінії фронта, десятки тисяч вбитих і покалічених росіян - це все реальність. Бліцкріг не вдався.
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:47
Вважаю, о тут справа не стільки в запасі міцності, а в тому хто кого більше кошмарить.
В ЗСУ це виходить краще.
В тому числі завдяки данним від партнерів, Хаймерсам, антирадарним та іншим ракетам.
Це повинно підштовхувати орків до наступу. Сильніше, ніж нас.
Єдине, що мене збентежило це інтерв'ю комбата "Свободи" з передка (після того, як їх відутюжили авіацією, а потім вони відбили атаку, поклали під дві роти орків, втратили своїх п'ятьох) він просто волал, що терміново треба закінчувати принижувати міць ворога, треба прямо й відкрито висвітлювати наші проблеми, а також щоб до допомоги обороні підключилися всі в країні.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 14 сер, 2022 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:48
инсайда у меня нет только имхо
1. закончились ракеты
2. поняли что стрелять надо по химарсам, а не по школам, выявить химарс непросто.
3. пишут что наши ПВО сбивают до 80% ракет, учитывая этот факт а так же цену каждой ракеты, стрелять просто по зданиям стало экономически невыгодно
4. идут торги какое оружие применять/не применять
5. изменилась стратегия и цели войны
6. придерживают ракеты для других стран
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 14 сер, 2022 09:10
Этого балабола уже 90% перестали слушать. В наступление верит только тот, кто не служил в армии. С мая уже окончательно стало понятно, что нас выбрали в кач-ве торга по Ближнему Востоку. И пока там не договорятся, то Украина будет играть на полит. карте мира, страну в кач-ве торгов.
для того что бы отвоевать территории, то надо вооружение собирать минимум 9мес, плюс новую армию в резерве. И то если оружие 100% в один миг согласятся дать и пойдут поставки всего необходимого. Плюс резервную армию надо кормить и платить з.плату.
И ещё много чего, но у нас нет и в ближ. 9 мес. не будет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 14 сер, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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