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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2030203120322033
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:12

Народна творчість))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: Сссука!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет – прибери все лишнее. Если что – поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути – его уже нет!
fler
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:18

Вчера попалось обращение воинов из Черкасс. Они в камеру говорят, что их бросили в мясорубку с сапёрными лопатами и за 15 мин. из роты осталось в живых 5 чел. Даже по выстрелу не успели сделать из автоматов в сторону раши.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 09:23

  Игорь Алексеевич написав:для того что бы отвоевать территории, то надо вооружение собирать минимум 9мес,
лет
vitaliian
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