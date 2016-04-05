Додано: Нед 14 сер, 2022 09:12

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?

КИЕВ: А что случилось?

КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!

НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?

КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!

ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?

КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!

ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: Сссука!

КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!

ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!

КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?

ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.

КРЫМ: И что мне теперь делать?

НИКОЛАЕВ: Не ссы!

ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?

КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…

ОДЕССА: Шо-шо?

КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.

ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.

КРЫМ: Как?!

БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!

ХЕРСОН: И мой совет – прибери все лишнее. Если что – поможем!

КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!

ВСЕ: (хором) Обломки моста!

КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!

ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути – его уже нет!