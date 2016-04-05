beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю. Всё таки закончились
https://t.me/c/1307866449/21349 инсайда у меня нет только имхо 1. закончились ракеты 2. поняли что стрелять надо по химарсам, а не по школам, выявить химарс непросто. 3. пишут что наши ПВО сбивают до 80% ракет, учитывая этот факт а так же цену каждой ракеты, стрелять просто по зданиям стало экономически невыгодно 4. идут торги какое оружие применять/не применять 5. изменилась стратегия и цели войны 6. придерживают ракеты для других стран
З новою зброєю Україна непомітно змінює свою воєнну стратегію
З надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни проти Росії. І вже готується переламати її хід. Про це повідомляє The New York Times.
КРЫМ: О, Господи! Вы это видели? КИЕВ: А что случилось? КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец! НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов? КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать! ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего? КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно! ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: Сссука! КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие! ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо! КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море? ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение. КРЫМ: И что мне теперь делать? НИКОЛАЕВ: Не ссы! ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия? КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный… ОДЕССА: Шо-шо? КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий. ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай. КРЫМ: Как?! БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять! ХЕРСОН: И мой совет – прибери все лишнее. Если что – поможем! КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?! ВСЕ: (хором) Обломки моста! КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит! ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути – его уже нет!
Игорь Алексеевич написав:Вчера попалось обращение воинов из Черкасс. Они в камеру говорят, что их бросили в мясорубку с сапёрными лопатами и за 15 мин. из роты осталось в живых 5 чел. Даже по выстрелу не успели сделать из автоматов в сторону раши.
Саперні лопати, це головна зброя піхоти на позиції, невже людина у віці, яка напевно служила це при совку, не розуміє, що перше що треба робити при зайнятті позиції, це окопуватися? Це ІПСО вже гуляє четвертий місяць, досі вже! Запам'ятайте, ссср в Україні вже не буде!
На правому березі Дніпра залишився лише гарнізон російських військових без найвищого командування і їхнє становище щораз погіршується.
ЗСУ пошкодили і зробили непроїзним останній міст через Дніпро, яким могли користуватися росіяни. Відтак, ситуація все більше схожа на те, що гарнізон російських окупантів на правому березі Дніпра, тобто біля Херсону, опинився в оточенні. Експерти американського Інституту вивчення війни припускають (ISW), що росіяни пробуватимуть втікати літаками. Про це йдеться у звіті ISW за 13 серпня.
«Каховський міст був єдиним автомобільним мостом, яким могли скористатися російські війська після того, як українські сили успішно вивели з ладу Антонівський міст, – йдеться у звіті ISW. – Російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійного GLOC (шляхів сполучення). Доставляти боєприпаси, паливо та важку техніку, достатню для наступальних або навіть широкомасштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або по повітрю непрактично, якщо взагалі можливо. Якщо українські війська зруйнували всі три мости і перешкодять росіянам відновити будь-який з них, тоді російські сили на західному березі Дніпра, швидше за все, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак».
Слова Кіссінджера прокоментував колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Зазначив, що більше "не буде ніяких сірих зон".
"Кіссінджер ніколи нічого дарма не каже. Його слова, що "жереб кинуто" і Україну слід формально чи неформально сприймати як частину НАТО, багато чого варті. Гросмейстер геополітики вважає, що ставки зроблені. Я теж), ніяких сірих зон більше не буде", – написав він у Twitter.
Игорь Алексеевич написав:Вчера попалось обращение воинов из Черкасс. Они в камеру говорят, что их бросили в мясорубку с сапёрными лопатами и за 15 мин. из роты осталось в живых 5 чел. Даже по выстрелу не успели сделать из автоматов в сторону раши.
Саперні лопати, це головна зброя піхоти на позиції, невже людина у віці, яка напевно служила це при совку, не розуміє, що перше що треба робити при зайнятті позиції, це окопуватися? Це ІПСО вже гуляє четвертий місяць, досі вже! Запам'ятайте, ссср в Україні вже не буде!
я же смотрю у тебя почерк не ровный-значит из окопа пишешь,как раз окапываеся. .....сидит на диване и учит пацанов на передке что им делать