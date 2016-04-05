Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:38
ЛАД написав:
Но слишком мало сумели у нас оккупировать.
Вам може й слішкам мала, а як на мене забагато!
sergey_sryvkin
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40
beee написав:
Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились
Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
sergey_sryvkin
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Додано: Нед 14 сер, 2022 15:25
ЛАД написав: V2 написав:
Про це не скажуть в єдиних теленовинах!
РОБИМО ВСЕ ДЛЯ КОНТРНАСТУПУ: ПОРОШЕНКО З ВОЛОНТЕРАМИ ВІДПРАВИЛИ ДЛЯ ЗСУ БРОНЕМАШИНИ І ТЕХНІКУ
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок і кілька сотень БПЛА на мільйони євро
https://www.5.ua/regiony/robymo-vse-dli ... 84624.html
1. Вот это точно пиар.
Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы".
Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми.
А Порошенко може й 50% особисто додати.
sergey_sryvkin
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