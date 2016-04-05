RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2029203020312032
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:05

  vitaliian написав:
Головне управління розвідки вирішило оприлюднити особисті дані командного складу вищезгаданих військових частин:

https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 67960.html


10 руснявых решили в Эстонии на центральной площади помахать говнофлагами. Их сначала задержали, а потом попросили покинуть страну в течении трёх дней.
https://t.me/sergiinaumovych/3036?single

прибалты как никто знают что это такое сруский мир.Молодцы.У них даже на тв каналах наш флаг.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:38

  ЛАД написав:Но слишком мало сумели у нас оккупировать.

Вам може й слішкам мала, а як на мене забагато!
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40

  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились

Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:25

  ЛАД написав:
  V2 написав:Про це не скажуть в єдиних теленовинах!

РОБИМО ВСЕ ДЛЯ КОНТРНАСТУПУ: ПОРОШЕНКО З ВОЛОНТЕРАМИ ВІДПРАВИЛИ ДЛЯ ЗСУ БРОНЕМАШИНИ І ТЕХНІКУ
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок і кілька сотень БПЛА на мільйони євро
https://www.5.ua/regiony/robymo-vse-dli ... 84624.html

1. Вот это точно пиар.
Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы".

Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми.
А Порошенко може й 50% особисто додати.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2029203020312032
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100570
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (711)
14.08.2022 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.