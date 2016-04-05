1. Вот это точно пиар. Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы".
Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми. А Порошенко може й 50% особисто додати.
В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.
Как сообщает Delfi, об этом заявил министр юстиции Янис Борданс, пишет "Европейская правда".
По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.
Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.
"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте... Практика такова, что латыши должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латышский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.
Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение на требование знания русского языка в описании вакансий.
"Наприкад, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.