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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2029203020312032
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:05

  vitaliian написав:
Головне управління розвідки вирішило оприлюднити особисті дані командного складу вищезгаданих військових частин:

https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 67960.html


10 руснявых решили в Эстонии на центральной площади помахать говнофлагами. Их сначала задержали, а потом попросили покинуть страну в течении трёх дней.
https://t.me/sergiinaumovych/3036?single

прибалты как никто знают что это такое сруский мир.Молодцы.У них даже на тв каналах наш флаг.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:38

  ЛАД написав:Но слишком мало сумели у нас оккупировать.

Вам може й слішкам мала, а як на мене забагато!
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40

  beee написав:Vitaliian, что-то не стреляют ракетами всё равно. Не хочу сглазить, но интересно, с чем связано. Я уже трижды это спрашиваю.
Всё таки закончились

Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:25

  ЛАД написав:
  V2 написав:Про це не скажуть в єдиних теленовинах!

РОБИМО ВСЕ ДЛЯ КОНТРНАСТУПУ: ПОРОШЕНКО З ВОЛОНТЕРАМИ ВІДПРАВИЛИ ДЛЯ ЗСУ БРОНЕМАШИНИ І ТЕХНІКУ
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок і кілька сотень БПЛА на мільйони євро
https://www.5.ua/regiony/robymo-vse-dli ... 84624.html

1. Вот это точно пиар.
Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы".

Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми.
А Порошенко може й 50% особисто додати.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Єревані стався вибух у торговому центрі – фото, відео
У центральній частині вірменської столиці Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Про це повідомляє МНС Вірменії.

Внаслідок вибуху почалася пожежа. За попередніми даними, є постраждалі, йдеться в повідомленні

Оффтоп ... но что-то меня в этом событии смущает
Смущает то, что в российских пабликах о взрывах сообщили сразу же, как будто ждали
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 16:27

  pesikot написав:У Єревані стався вибух у торговому центрі – фото, відео
У центральній частині вірменської столиці Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Про це повідомляє МНС Вірменії.

Внаслідок вибуху почалася пожежа. За попередніми даними, є постраждалі, йдеться в повідомленні

Оффтоп ... но что-то меня в этом событии смущает
Смущает то, что в российских пабликах о взрывах сообщили сразу же, как будто ждали

путін навчив(або і сам допоміг) свого друга Пашиняна як свої рейтинги піднімати. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.

Как сообщает Delfi, об этом заявил министр юстиции Янис Борданс, пишет "Европейская правда".

По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.

Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.

"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте... Практика такова, что латыши должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латышский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.

Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение на требование знания русского языка в описании вакансий.

"Наприкад, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.
GALeon
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