1. Вот это точно пиар. Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы".
Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми. А Порошенко може й 50% особисто додати.
В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.
Как сообщает Delfi, об этом заявил министр юстиции Янис Борданс, пишет "Европейская правда".
По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.
Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.
"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте... Практика такова, что латыши должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латышский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.
Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение на требование знания русского языка в описании вакансий.
"Наприкад, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.
Сотрудники ЗАЭС находятся под постоянным давлением, поскольку вынуждены работать в крайне тяжелых и опасных условиях.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на инженера станции.
"Люди под постоянными обстрелами. И вот это может сыграть роковую роль. Это не колбасный цех. Это ядерный объект. То, что российская армия здесь вытворяет, - это ядерный терроризм. То, в каком состоянии здесь персонал, - за пределами допустимого. И количество эвакуируемых людей очень велико. Сейчас у нас работает примерно одна десятая персонала от того количества, что должно быть. За последние несколько недель, как начались обстрелы, выехала почти половина коллектива", - отметил инженер.
️Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников - журналист
Известный ближневосточный аналитик Элайджа Манье со ссылкой на свои источники сообщает, что россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в рф 1000 разведывательно-ударных дронов.
"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Манье.
Напомним, иранские беспилотники Shahed способны более суток находится в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.
GALeon написав:️Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников - журналист
Известный ближневосточный аналитик Элайджа Манье со ссылкой на свои источники сообщает, что россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в рф 1000 разведывательно-ударных дронов.
"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Манье.
Напомним, иранские беспилотники Shahed способны более суток находится в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.
Это конечно не радует
Но вот ЛАД утверждал, что РФ может сделать и свои беспилотники. Но, как видим, не может. Если заказывает на стороне, причём у технологически отсталых стран, вроде Ирана