Додано: Нед 14 сер, 2022 16:56

В Минюсте Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.



Как сообщает Delfi, об этом заявил министр юстиции Янис Борданс, пишет "Европейская правда".



По его словам, закон об ограничении двуязычия будет предусматривать ограничение использования русского на рабочем месте и в общественных местах.



Министр напомнил, что на референдуме 2012 года почти 75% граждан высказались против использования русского языка как второго государственного.



"Долговременные последствия русификации проявляются в том, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языка в повседневном общении, заведениях услуг, на рабочем месте... Практика такова, что латыши должны знать русский язык во многих ситуациях. Этого нельзя допускать, кроме определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но общество должно знать, что латышский язык должен использоваться в деловых отношениях и для общения на рабочем месте", - объяснил Янис Борданс.



Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение на требование знания русского языка в описании вакансий.



"Наприкад, если работодатель нанимает 50 работников и требует, чтобы, по крайней мере, часть знали и использовали язык, который не является официальным языком в ЕС, или указывает, что знание русского будет преимуществом - это нужно будет обосновать", - отметил министр.