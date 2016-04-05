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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2030203120322033
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 17:15

Это на 32м году "незалежності" стало приходить понимание происходящего?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 14 сер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 17:28

:shock:
https://patrioty.org.ua/ecomomic/shcho- ... 32024.html
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує повернути акциз на ввезення імпортного бензину, дизельного палива та інших нафтопродуктів. Однак очікується, що ціни на заправках у разі його прийняття депутатами не зростуть. Про це в коментарі порталу "РБК-Україна" розповів паливний експерт і директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передають Патріоти України.

За його словами, ставка акцизу в 100 євро за тисячі літрів досить незначна ‒ тому-то і ціни і не зміняться. "Ціни на бензин і дизельне паливо не відреагують ‒ 100%. Можливо, трохи подорожчає автомобільний газ, але це теж дуже малоймовірно", ‒ зазначив Куюн.

Він також підкреслив, що в липні взагалі було зниження цін на паливо приблизно на 170 євро за 1000 літрів. І тому-то українські імпортери продовжують закуповувати відносно дешеві нафтопродукти. "Крім того, завдяки цьому ціни на заправках ще мають потенціал для зниження. Просто через акцизу цей потенціал буде незначним, тобто скоротиться не на 170 євро, а на 70", ‒ підсумував експерт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:03

  Hotab написав:Коли вже від айтішніка Флаймана буде користь...

:D
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:06

понятно....теперь на всё что чуток подешевело на мировых рынках нужно сразу вводитьь налоги и акцизы
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:09

  GALeon написав:️Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников - журналист

Известный ближневосточный аналитик Элайджа Манье со ссылкой на свои источники сообщает, что россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в рф 1000 разведывательно-ударных дронов.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Манье.

Напомним, иранские беспилотники Shahed способны более суток находится в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.

Интересно, сколько лет будут делать эти 1000 кукурузников?
Schmit
 
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  #<1 ... 2030203120322033
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