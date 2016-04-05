RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:31

  cohan написав:
  Kudrjavuy написав:Это на 32м году "незалежності" стало приходить понимание происходящего?


ну хоть Денис Перетяка похудеет :mrgreen: :mrgreen:

то некровідео піврічної давності
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:37

Военкору Среда - знатную вишиватку.
Проведал вагнеровцев - местние опознали место - хаймерси прилетели.
Все как часи.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:38

  vitaliian написав:

Если уж совсем для точности, то это песня группы Х..забей, БГ её перепел.
Но о русне песня правильная!!! :)
Oberon
 
Повідомлень: 225
З нами з: 15.09.20
Подякував: 100 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

П'ять подій, які зробили цей тиждень історичним у війні. Колонка Сергія Згурця
https://espreso.tv/pyat-podiy-yaki-zrob ... a-zgurtsya
V2
4
 
Повідомлень: 7635
З нами з: 03.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:31

Schmit
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:45

Російські війська зіткнулися зі зростаючими труднощами після пошкодження останнього мосту через Дніпро на Херсонщині.

Їхній наступ у західному напрямку в регіоні досяг певного прогресу, але три мости, які вони контролюють у цьому районі — два автомобільні та один залізничний, — в останні тижні неодноразово зазнавали бомбардувань.

Найважливішим переходом є Антонівський міст у передмісті Херсона, який з кінця липня зазнає ракетного обстрілу.

Обласний депутат Сергій Хлан заявив в ефірі національного телемарафону, що єдиний спосіб перетнути річку для російських солдатів — це понтони біля Антонівського мосту, які «не можуть повністю задовольнити їхні потреби».

Він додав, що Росія переміщає свої командні центри на лівий берег річки, знаючи, що вони не зможуть вчасно евакуювати їх у разі ескалації бойових дій.

Хлан також зазначив, що 20 000 російських солдатів на правому березі поки що можуть перейти мости пішки.

Цього тижня обстріляли міст у Новій Каховці, розташований приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Антонівського мосту.

Хлан у суботу заявив, що українські сили завдали удару по мосту раніше цього тижня, не давши російським військам перекинути по ньому боєприпаси, обладнання та продовольство для поповнення запасів своїх військ.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rosijani-potr ... ostiv.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14392
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:49

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro начнет поставлять автомобили в Россию.

По словам гендиректора компании Мехди Хатиби, переговоры с Москвой прошли успешно, потому ожидается, что экспорт иранских автомобилей начнется в течение 2022 года. Недавно Iran Khodro выпустила новый кроссовер Rira

По факту под разговоры об импортозамещении продукция ведущих производителей меняется на продукцию второго и третьего эшелона. Со своим ситуация остается прежней - то есть, никак.

Кстати, с иранскими беспилотниками та же самая история. Руководство ВПК с гордостью докладывало, что Россия способна производить беспилотные аппараты любого класса, но закупать мы все равно будет около тысячи иранских беспилотников. Свои - только в докладах руководства ВПК и единичные экземпляры на стендах. В основном в виде макетов.

Давно нужно понять одну предельно очевидную вещь. Нынешний режим по определению неспособен к развитию чего-либо. Даже сейчас, когда представляется шанс перейти к развитию собственного производства, режим не может этого. Поэтому мы будем ездить на «иранцах», потом - на африканских машинах. Что потом - да кто его знает. Так далеко смотреть сегодня нет ни малейшего смысла.

Единственное, что может производить Кремль - это «понты». Да и то - всё более жалко и неубедительно.

https://t.me/anatoly_nesmiyan/4184
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14392
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2031203220332034
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2215)
14.08.2022 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.