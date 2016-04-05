Російські війська зіткнулися зі зростаючими труднощами після пошкодження останнього мосту через Дніпро на Херсонщині.
Їхній наступ у західному напрямку в регіоні досяг певного прогресу, але три мости, які вони контролюють у цьому районі — два автомобільні та один залізничний, — в останні тижні неодноразово зазнавали бомбардувань.
Найважливішим переходом є Антонівський міст у передмісті Херсона, який з кінця липня зазнає ракетного обстрілу.
Обласний депутат Сергій Хлан заявив в ефірі національного телемарафону, що єдиний спосіб перетнути річку для російських солдатів — це понтони біля Антонівського мосту, які «не можуть повністю задовольнити їхні потреби».
Він додав, що Росія переміщає свої командні центри на лівий берег річки, знаючи, що вони не зможуть вчасно евакуювати їх у разі ескалації бойових дій.
Хлан також зазначив, що 20 000 російських солдатів на правому березі поки що можуть перейти мости пішки.
Цього тижня обстріляли міст у Новій Каховці, розташований приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Антонівського мосту.
Хлан у суботу заявив, що українські сили завдали удару по мосту раніше цього тижня, не давши російським військам перекинути по ньому боєприпаси, обладнання та продовольство для поповнення запасів своїх військ.
Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro начнет поставлять автомобили в Россию.
По словам гендиректора компании Мехди Хатиби, переговоры с Москвой прошли успешно, потому ожидается, что экспорт иранских автомобилей начнется в течение 2022 года. Недавно Iran Khodro выпустила новый кроссовер Rira
По факту под разговоры об импортозамещении продукция ведущих производителей меняется на продукцию второго и третьего эшелона. Со своим ситуация остается прежней - то есть, никак.
Кстати, с иранскими беспилотниками та же самая история. Руководство ВПК с гордостью докладывало, что Россия способна производить беспилотные аппараты любого класса, но закупать мы все равно будет около тысячи иранских беспилотников. Свои - только в докладах руководства ВПК и единичные экземпляры на стендах. В основном в виде макетов.
Давно нужно понять одну предельно очевидную вещь. Нынешний режим по определению неспособен к развитию чего-либо. Даже сейчас, когда представляется шанс перейти к развитию собственного производства, режим не может этого. Поэтому мы будем ездить на «иранцах», потом - на африканских машинах. Что потом - да кто его знает. Так далеко смотреть сегодня нет ни малейшего смысла.
Единственное, что может производить Кремль - это «понты». Да и то - всё более жалко и неубедительно.