RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 20332034203520362037>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:29

  juristkostya написав:не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут


а чем обстреливают? ракетами или РСЗО? или арта?
Харьков то всем этим достать можно.
mephala
 
Повідомлень: 7531
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:42

Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 26.11.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:51

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав: Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут

Сегодня ночью по Харькову и области выпустили 10-12 ракет. Перед этим вроде бы наши активно поработали, в Харькове были слышны вылеты (сведения из харьковского форума).

10-12, может, и было - не видел, не слышал. Возможно, с другой точки и не по городу. Вылетов не слышал, может, не обратил внимание.
Видел и слышал 4-5 ракет.
Первое попадание было странное - 3 близких взрыва подряд, потом ещё один прилёт почти туда же. В Слободской р-н. Потом видел запуск ещё 2 ракет, прилёты были где-то далеко, слышал только звук взрыва.
Тип ракет, естественно, не знаю. Официально заявляют: "Предположительно, С-300".

beee - пули обстрелами никто не считает. Тем более, что пули до Харькова сейчас не долетают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 сер, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22910
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:53

«Все по 100» – можете назвати так цей закон)

📄Урядовим законопроектом замість «нульової» ставки акцизу встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан)
🫰Це десь +4-4,5 грн/літр вийде

ПДВ поки залишається без змін, як зараз - 7%.

Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг 🤷‍♂️

💵За розрахунками Уряду така ініціатива принесе 2 млрд грн у місяць.

Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. https://t.me/yzheleznyak/2198
я предлагаю ещё акциз на сигареты 100 уе/пачка. Народ хоть немного заработает на контрабасе. Топливом неудобно подторговывать. Его надо где то хранить.

Военное руководство рф сбежало из Херсона – облсовет

Юрий Соболевский, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, а Антоновский мост невозможно перейти даже пешком. В связи с этим высшее руководство рашистов перебралось на другой берег Днепра
https://t.me/sergiinaumovych/3055
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14394
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:58

  beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут

Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22956
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:59

  beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут

Они ж не рассчитывали на химарсы. Держали припасы на складах в зонах его поражения. Думали что только они одни стрелять по складам могут. Больше 30 русских складов (на данный момент) взлетело в воздух. Где-то бродит их список в тг

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.

За словами Кличка, у разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися, йти в укриття, наприклад, підземні паркінги. Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина.

За це рішення мер столиці отримав багато критики. Однак вважає: це правила, написані кровʼю.

«Скупчення людей у громадському транспорті в разі ракетного удару несе загрозу для їхнього життя. Тому вийшли, розосередились чи, оптимально, добігли до бомбосховища або укриття і перечекали повітряну тривогу... Ці правила для того, щоб уникнути трагедії. Це не сам Кличко прийняв таке рішення. Це рішення Ради оборони міста Києва. За рекомендацією військових, фахівців Служби з надзвичайних ситуацій», – сказав Кличко.

Як укриття очільник столиці радить використовувати підвальні приміщення, підземні паркінги, підземні переходи, де можна сховатися у разі бомбардування чи атак. Усі вони є на карті, розміщеній на сайті міської влади, у додатку «Київ Цифровий».

«Тому прохання до кожного мешканця нашого міста – знати перелік доступних сховищ у своєму районі чи біля роботи, де можна перечекати небезпеку. Ідеальна історія, якщо Київ будуватиме бомбосховище біля кожної транспортної зупинки, але давайте будемо відвертими, цього неможливо зробити», – розповів мер міста.

https://glavcom.ua/kyiv/news/klichko-pr ... 68122.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14394
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:04

  mephala написав:
  juristkostya написав:не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут


а чем обстреливают? ракетами или РСЗО? или арта?
Харьков то всем этим достать можно.

Моделювання влучання ракет онікс, калібр, іскандер та термобарична бомба:
https://ne-np.facebook.com/493069900860 ... =permalink
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25440
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:06

  Starikan написав:https://news.google.com/s/CBIwh_zG2p8B?sceid=UA:ru&r=12&oc=em
Что русские ненавидят больше всего

Московітам вельми не подобається, коли хтось топить їх кораблі (флагманський крейсер "Москва") і нищить десятки літаків на "мирних" аеродромах і палить десятки одиниць бронетехніки за день.
Якби це робити масово, регулярно і постійно, то війна швидко закінчилась би не на користь московитів.

На превеликий жаль, зелене керівництво взагалі не готувалось до війни. Тупа малоосвічена недалекоглядна бидлота.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22956
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:12

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:Но слишком мало сумели у нас оккупировать.

Вам може й слішкам мала, а як на мене забагато!

У меня вчера был бан за "Флуд и оскорбления". То, что я написал Франту, для него очень слабая характеристика.
Что можно написать Вам?
Идиот - это будет не слишком сильное оскорбление? Мягче не могу пусть меня забанят даже навечно.
Я писал, что слишком мало сумели у нас (в Харьковской области) оккупировать для того, чтобы проводить референдум.
Вы читать не умеете?

Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)

В Харькове не сбивают почти ничего. Иногда бывает, что взрываются в воздухе сами или падают, не долетев. Сегодня по сообщениям одна упала в Белгородской области.

Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми.
А Порошенко може й 50% особисто додати.

Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

А вообще, Вы бы писали меньше, умнее казались бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22910
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:19

  mephala написав:
  juristkostya написав:не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут


а чем обстреливают? ракетами или РСЗО? или арта?
Харьков то всем этим достать можно.
пишут, "ракеты типа С300"
juristkostya
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20332034203520362037>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3577
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.