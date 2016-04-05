sergey_sryvkin написав: Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут
Сегодня ночью по Харькову и области выпустили 10-12 ракет. Перед этим вроде бы наши активно поработали, в Харькове были слышны вылеты (сведения из харьковского форума).
10-12, может, и было - не видел, не слышал. Возможно, с другой точки и не по городу. Вылетов не слышал, может, не обратил внимание. Видел и слышал 4-5 ракет. Первое попадание было странное - 3 близких взрыва подряд, потом ещё один прилёт почти туда же. В Слободской р-н. Потом видел запуск ещё 2 ракет, прилёты были где-то далеко, слышал только звук взрыва. Тип ракет, естественно, не знаю. Официально заявляют: "Предположительно, С-300".
beee - пули обстрелами никто не считает. Тем более, что пули до Харькова сейчас не долетают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 сер, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
📄Урядовим законопроектом замість «нульової» ставки акцизу встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) 🫰Це десь +4-4,5 грн/літр вийде
ПДВ поки залишається без змін, як зараз - 7%.
Аргументація повернення акцизів: відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг 🤷♂️
💵За розрахунками Уряду така ініціатива принесе 2 млрд грн у місяць.
я предлагаю ещё акциз на сигареты 100 уе/пачка. Народ хоть немного заработает на контрабасе. Топливом неудобно подторговывать. Его надо где то хранить.
Военное руководство рф сбежало из Херсона – облсовет
Юрий Соболевский, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, а Антоновский мост невозможно перейти даже пешком. В связи с этим высшее руководство рашистов перебралось на другой берег Днепра https://t.me/sergiinaumovych/3055
beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять. А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут
Они ж не рассчитывали на химарсы. Держали припасы на складах в зонах его поражения. Думали что только они одни стрелять по складам могут. Больше 30 русских складов (на данный момент) взлетело в воздух. Где-то бродит их список в тг
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.
За словами Кличка, у разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися, йти в укриття, наприклад, підземні паркінги. Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина.
За це рішення мер столиці отримав багато критики. Однак вважає: це правила, написані кровʼю.
«Скупчення людей у громадському транспорті в разі ракетного удару несе загрозу для їхнього життя. Тому вийшли, розосередились чи, оптимально, добігли до бомбосховища або укриття і перечекали повітряну тривогу... Ці правила для того, щоб уникнути трагедії. Це не сам Кличко прийняв таке рішення. Це рішення Ради оборони міста Києва. За рекомендацією військових, фахівців Служби з надзвичайних ситуацій», – сказав Кличко.
Як укриття очільник столиці радить використовувати підвальні приміщення, підземні паркінги, підземні переходи, де можна сховатися у разі бомбардування чи атак. Усі вони є на карті, розміщеній на сайті міської влади, у додатку «Київ Цифровий».
«Тому прохання до кожного мешканця нашого міста – знати перелік доступних сховищ у своєму районі чи біля роботи, де можна перечекати небезпеку. Ідеальна історія, якщо Київ будуватиме бомбосховище біля кожної транспортної зупинки, але давайте будемо відвертими, цього неможливо зробити», – розповів мер міста.
Starikan написав:https://news.google.com/s/CBIwh_zG2p8B?sceid=UA:ru&r=12&oc=em Что русские ненавидят больше всего
Московітам вельми не подобається, коли хтось топить їх кораблі (флагманський крейсер "Москва") і нищить десятки літаків на "мирних" аеродромах і палить десятки одиниць бронетехніки за день. Якби це робити масово, регулярно і постійно, то війна швидко закінчилась би не на користь московитів.
На превеликий жаль, зелене керівництво взагалі не готувалось до війни. Тупа малоосвічена недалекоглядна бидлота.
ЛАД написав:Но слишком мало сумели у нас оккупировать.
Вам може й слішкам мала, а як на мене забагато!
У меня вчера был бан за "Флуд и оскорбления". То, что я написал Франту, для него очень слабая характеристика. Что можно написать Вам? Идиот - это будет не слишком сильное оскорбление? Мягче не могу пусть меня забанят даже навечно. Я писал, что слишком мало сумели у нас (в Харьковской области) оккупировать для того, чтобы проводить референдум. Вы читать не умеете?
Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
В Харькове не сбивают почти ничего. Иногда бывает, что взрываются в воздухе сами или падают, не долетев. Сегодня по сообщениям одна упала в Белгородской области.
Ані Чмут, ані Притула не є достатньо заможними для цього людьми. Якщо фонд Притули збирає 600 лямів на байрактари, то внесок самого Притули не сягає й піввідсотка від суми. А Порошенко може й 50% особисто додати.
Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь. Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.