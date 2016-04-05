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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2034203520362037>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:20

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:Бо збивають майже всі. Будуть стріляти рідко, але масовано (десятками за раз)
не хочу никого разочаровывать, но реальность такова, что стреляют регулярно (еженощно), и не десятками, а по 5 штук примерно. И не залпом, с промежутком в несколько минут

По Харкову чи, як раніше, по всій Україні?
Чим?
Калібрами-іскандерами?
Чи смерчами та ракетами з С-300, які трошки)) менше коштують.

Виключення звичайно є, але ситуація не така, як раніше - калібрами-іскандерами постійно по багатьом містам України.

Этого "исключения" вполне достаточно, что развалить эту придуманную картину мира, которую я процитировал.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:22

  Frant написав:
  beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут

Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність

Це Ви про кого?
Про себе, Будівельника, кого ще?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:22

Якби ватніки і морсковські гниди були б довічно забанені - було би краще. Ще краще, якби вони були заарештовані і вкалували на відновлювальних роботах, на розбиранні завалів.
На жаль, імпотентна , тупа і беззуба влада цієї держави не бажає дійсно боротись з ворогами і колаборантами, лише імітує боротьбу і поступово здає їм власну територію і йде служити новим хазяям. Влада грає в плюралізм і охлократію, під час війни!
Все, як я передбачував декілька років назад.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 3 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:25

  vitaliian написав:............
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття.
........

В Харькове, вроде, тоже уже такое решение. Как выполняется, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:25

  ЛАД написав:
  Frant написав:
  beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут

Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність

Це Ви про кого?
Про себе, Будівельника, кого ще?

О!
Вата перейшла на державну мову????

Якби на неї завели кримінальну справу, по якій світило 5 років і конфіскація майна - зразу московських гнид і пошукувачів "хароших рускіх" стало би меньше в сотні разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:27

  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В Харькове не сбивают почти ничего.

Харків переважно з Ураганів обстрілюють. Для нашого ППО балістичні ракети - важкі цілі.
Їх досить важко збивати. Немайє достатньо ППО. Викоскі ризики втратити ППО.
Та й принципі, як це не печально, але холодний розрахунок - руйнування завдані
Але й теза, що ППО активно працює видається дивною - наразі я не бачив з джерел, вартих довіри, цифр, які б називали ефективність вище 10% проти ракет.
Це повязано з малою дальністю видимості для крилатих(фактично обмежується радіогоризонтом радара) при величезній площі України і малою ефективністю проти балістичних.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:29

Яка сумна новина )))

"Представник путінського найближчого оточення направив Заходу сигнал про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти - панічний", - йдеться у звіті про інформацію від кремлівського чиновника, якого назвали "одним із стовпів режиму".
Зазначається, що старші офіцери та чиновники, близькі до президента Росії путіна, стривожені західними санкціями та спадом економіки, викликаним війною. Деякі кремлівські діячі також стурбовані дедалі більш тривожними ризиками, такими як бойові дії на Запорізькій атомній електростанції в Україні.
https://u-news.com.ua/132638-u-kremli-r ... ajini.html

А шо трапилось? :mrgreen: "Жизнь пошла на конус?" Закордонне майно віджали, візи до ЄС та США "закінчуються", дітей мобілізують вже з москви та пітеру... Незабаром крейсер "Аврора" побачимо під Севастополем :wink: Сталося не як гадалося?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Жадібність зелених квартальщиків до грошей і відсутність реального патріотизму, що ж іще?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:31

Господа модераторы!
Может Frant выпустили слишком быстро?
У него что, обжаловать каждый пост?
Нет же ни одного нормального.
ЛАД
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  #<1 ... 2034203520362037>
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