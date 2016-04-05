Якби ватніки і морсковські гниди були б довічно забанені - було би краще. Ще краще, якби вони були заарештовані і вкалували на відновлювальних роботах, на розбиранні завалів. На жаль, імпотентна , тупа і беззуба влада цієї держави не бажає дійсно боротись з ворогами і колаборантами, лише імітує боротьбу і поступово здає їм власну територію і йде служити новим хазяям. Влада грає в плюралізм і охлократію, під час війни! Все, як я передбачував декілька років назад.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 15 сер, 2022 09:28, всього редагувалось 3 разів.
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував правило, запроваджене в столиці та ще кількох містах України: під час повітряної тривоги наземний транспорт зупиняється, пасажири мають вийти і сховатися в укриття. ........
В Харькове, вроде, тоже уже такое решение. Как выполняется, не знаю.
Харків переважно з Ураганів обстрілюють. Для нашого ППО балістичні ракети - важкі цілі. Їх досить важко збивати. Немайє достатньо ППО. Викоскі ризики втратити ППО. Та й принципі, як це не печально, але холодний розрахунок - руйнування завдані Але й теза, що ППО активно працює видається дивною - наразі я не бачив з джерел, вартих довіри, цифр, які б називали ефективність вище 10% проти ракет. Це повязано з малою дальністю видимості для крилатих(фактично обмежується радіогоризонтом радара) при величезній площі України і малою ефективністю проти балістичних.
"Представник путінського найближчого оточення направив Заходу сигнал про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти - панічний", - йдеться у звіті про інформацію від кремлівського чиновника, якого назвали "одним із стовпів режиму". Зазначається, що старші офіцери та чиновники, близькі до президента Росії путіна, стривожені західними санкціями та спадом економіки, викликаним війною. Деякі кремлівські діячі також стурбовані дедалі більш тривожними ризиками, такими як бойові дії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. https://u-news.com.ua/132638-u-kremli-r ... ajini.html
А шо трапилось? "Жизнь пошла на конус?" Закордонне майно віджали, візи до ЄС та США "закінчуються", дітей мобілізують вже з москви та пітеру... Незабаром крейсер "Аврора" побачимо під Севастополем Сталося не як гадалося?