Харків переважно з Ураганів обстрілюють. Для нашого ППО балістичні ракети - важкі цілі. .......
С "Ураганов" сейчас относительно редко. По ночам стреляют ракетами из Белгорода, "предположительно, С-300". В Харькове проблема - слишком близко, малое подлётное время. "Ураганы" и пр. РСЗО сбивать сложно - много одновременно летящих достаточно скоростных целей. И цена ПВО-шной ракеты значительно выше цены снаряда.
Звідки Ви черпаєте свою "реальність" поки незрозуміло.
А что должен/может сказать речник? Да, сбивают больше, чем раньше, но названные им цифры...
В мене та опонентів теж таке бачення. До того ж дані від речника командування ПС я побачив-знайшов тільки годину тому.
Є заперечення? Тоді їх обгрунтування на Вас. З точністю цифр можна спорити, але суть була -- що збивають більшість ракет; що раніше було інакше; що зараз рашковани економлять ракети. Тому менше ракетних (не РСЗО та С-300) обстрілів.
"Я вырос в русскоязычной семье, я сам по национальности русский, но я себя никоим образом не ассоциирую с РФ или русским миром", - говорит Би-би-си майор Национальных вооруженных сил Латвии Анатолий Дерюгин.
Он - один из тех, кто готов воевать с любым агрессором, даже если по ту линию фронта окажутся такие же русские, как он сам.
"Если к нам в дом придет грабитель или убийца, неважно какой национальности, русскоговорящий или нет, то тот, кто будет защищать свой дом, не будет разбираться, кто какой национальности. Если у него хватило наглости прийти и разрушить твой дом и убить или ранить твоих близких, то он больше не брат и не друг", - говорит Анатолий.
Таких как Анатолий Дерюгин становится все больше - латвийские русские массово покидают "русский мир", и самым очевидным индикатором этого процесса являются социологические опросы на тему войны в Украине.
Согласно исследованию компании SKDS, Россию поддерживают 12% русскоязычных Латвии, и только 5% поддерживают "решительно". В марте поддержка была почти в два раза выше - до 22%. При этом 40% русскоязычных поддерживают Украину, а в марте их было 22%. .......... Во-первых, многих латвийских русскоязычных с Россией действительно не связывает ничто, кроме языка.
"То, что русский - родной, никак не делает меня причастным к российскому народу, так же как австралиец, у которого родной английский язык, не является британцем", - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Борис Цилевич. ......... В итоге русские не просто поддерживают Украину в опросах общественного мнения. Они готовы воевать на стороне НАТО против России, если дело дойдет до этого. ....... Командир механизированной пехотной бригады Сандрис Гаугерс в профессиональной армии 30 лет.
"Есть русскоязычные и просто русские, которые были частью армии все эти годы, есть русские, с которыми я служил всю свою карьеру. Нет сомнений в том, что они более лояльны, чем некоторые латыши - и к работе, и к стране", - говорит он Би-би-си.