"Я вырос в русскоязычной семье, я сам по национальности русский, но я себя никоим образом не ассоциирую с РФ или русским миром", - говорит Би-би-си майор Национальных вооруженных сил Латвии Анатолий Дерюгин.



Он - один из тех, кто готов воевать с любым агрессором, даже если по ту линию фронта окажутся такие же русские, как он сам.



"Если к нам в дом придет грабитель или убийца, неважно какой национальности, русскоговорящий или нет, то тот, кто будет защищать свой дом, не будет разбираться, кто какой национальности. Если у него хватило наглости прийти и разрушить твой дом и убить или ранить твоих близких, то он больше не брат и не друг", - говорит Анатолий.



Таких как Анатолий Дерюгин становится все больше - латвийские русские массово покидают "русский мир", и самым очевидным индикатором этого процесса являются социологические опросы на тему войны в Украине.



Согласно исследованию компании SKDS, Россию поддерживают 12% русскоязычных Латвии, и только 5% поддерживают "решительно". В марте поддержка была почти в два раза выше - до 22%. При этом 40% русскоязычных поддерживают Украину, а в марте их было 22%.

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Во-первых, многих латвийских русскоязычных с Россией действительно не связывает ничто, кроме языка.



"То, что русский - родной, никак не делает меня причастным к российскому народу, так же как австралиец, у которого родной английский язык, не является британцем", - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Борис Цилевич.

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В итоге русские не просто поддерживают Украину в опросах общественного мнения. Они готовы воевать на стороне НАТО против России, если дело дойдет до этого.

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Командир механизированной пехотной бригады Сандрис Гаугерс в профессиональной армии 30 лет.



"Есть русскоязычные и просто русские, которые были частью армии все эти годы, есть русские, с которыми я служил всю свою карьеру. Нет сомнений в том, что они более лояльны, чем некоторые латыши - и к работе, и к стране", - говорит он Би-би-си.