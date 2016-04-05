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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2034203520362037
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:50

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В Харькове не сбивают почти ничего.

Харків переважно з Ураганів обстрілюють. Для нашого ППО балістичні ракети - важкі цілі.
.......

С "Ураганов" сейчас относительно редко.
По ночам стреляют ракетами из Белгорода, "предположительно, С-300". В Харькове проблема - слишком близко, малое подлётное время.
"Ураганы" и пр. РСЗО сбивать сложно - много одновременно летящих достаточно скоростных целей. И цена ПВО-шной ракеты значительно выше цены снаряда.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:55

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Увеличение количества фондов не приведёт к увеличению суммы собираемых средств.
Или Вы считаете, что кошельки у украинцев бездонные?
Чмут уже говорил, что собираемые суммы постепенно уменьшаются.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:00

  detroytred написав:
  juristkostya написав:Этого "исключения" вполне достаточно, что развалить эту придуманную картину мира, которую я процитировал.

Ще б обгрунтування якісь, окрім заперечення.

Наприклад, ваші опоненти мають обгрунтування від речника командування Повітряних сил ЗСУ
4 з 6, 4 з 4 або 7 з 8.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... 62735.html

Звідки Ви черпаєте свою "реальність" поки незрозуміло.

А что должен/может сказать речник?
Да, сбивают больше, чем раньше, но названные им цифры...
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:06

  sashaqbl написав:На фоні срачів останніх тижнів, вважаю дуже адекватною позицію Валерія Маркуса(Ананьєва), блогера, письменника, нині військового:
.........

Спасибо, хорошее письмо.
Правда, если говорить о ретроспективе, то к военным вопросов не меньше, если не больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:31

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Увеличение количества фондов не приведёт к увеличению суммы собираемых средств.
Или Вы считаете, что кошельки у украинцев бездонные?
Чмут уже говорил, что собираемые суммы постепенно уменьшаются.

Не бездонные, но деньги есть
И я, более чем уверен, что есть люди, которые не перечислили бы денег Притуле, а перечислили бы Лысому Кошевому

Поэтому, кто хочет, тот занимается. А кто не хочет, тот лепит нелепые оправдания
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:42

  detroytred написав: та С-300.
І то - тільки в Харкові.

Так а я вам о чем?
Ракеты? Ракеты
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:48

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:Этого "исключения" вполне достаточно, что развалить эту придуманную картину мира, которую я процитировал.

Ще б обгрунтування якісь, окрім заперечення.

Наприклад, ваші опоненти мають обгрунтування від речника командування Повітряних сил ЗСУ
4 з 6, 4 з 4 або 7 з 8.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukraji ... 62735.html

Звідки Ви черпаєте свою "реальність" поки незрозуміло.

А что должен/может сказать речник?
Да, сбивают больше, чем раньше, но названные им цифры...

В мене та опонентів теж таке бачення.
До того ж дані від речника командування ПС я побачив-знайшов тільки годину тому.

Є заперечення?
Тоді їх обгрунтування на Вас.
З точністю цифр можна спорити, але суть була -- що збивають більшість ракет; що раніше було інакше; що зараз рашковани економлять ракети. Тому менше ракетних (не РСЗО та С-300) обстрілів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:53

  juristkostya написав:
  detroytred написав: та С-300.
І то - тільки в Харкові.

Так а я вам о чем?
Ракеты? Ракеты
Ежедневно? Ежедневно
Перехватываются? Практически, нет

Сам автор піднятого питання відповідав вище: "скоро и пули считать обстрелами будут".

Чомусь всі хто, йому відповів учора, одразу зрозуміли про які ракетні обстріли мова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:04

Интересная статья - "Пять лет за российский флаг: как и почему латвийские русские покидают "русский мир"" - https://www.bbc.com/russian/features-62527789
"Я вырос в русскоязычной семье, я сам по национальности русский, но я себя никоим образом не ассоциирую с РФ или русским миром", - говорит Би-би-си майор Национальных вооруженных сил Латвии Анатолий Дерюгин.

Он - один из тех, кто готов воевать с любым агрессором, даже если по ту линию фронта окажутся такие же русские, как он сам.

"Если к нам в дом придет грабитель или убийца, неважно какой национальности, русскоговорящий или нет, то тот, кто будет защищать свой дом, не будет разбираться, кто какой национальности. Если у него хватило наглости прийти и разрушить твой дом и убить или ранить твоих близких, то он больше не брат и не друг", - говорит Анатолий.

Таких как Анатолий Дерюгин становится все больше - латвийские русские массово покидают "русский мир", и самым очевидным индикатором этого процесса являются социологические опросы на тему войны в Украине.

Согласно исследованию компании SKDS, Россию поддерживают 12% русскоязычных Латвии, и только 5% поддерживают "решительно". В марте поддержка была почти в два раза выше - до 22%. При этом 40% русскоязычных поддерживают Украину, а в марте их было 22%.
..........
Во-первых, многих латвийских русскоязычных с Россией действительно не связывает ничто, кроме языка.

"То, что русский - родной, никак не делает меня причастным к российскому народу, так же как австралиец, у которого родной английский язык, не является британцем", - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Борис Цилевич.
.........
В итоге русские не просто поддерживают Украину в опросах общественного мнения. Они готовы воевать на стороне НАТО против России, если дело дойдет до этого.
.......
Командир механизированной пехотной бригады Сандрис Гаугерс в профессиональной армии 30 лет.

"Есть русскоязычные и просто русские, которые были частью армии все эти годы, есть русские, с которыми я служил всю свою карьеру. Нет сомнений в том, что они более лояльны, чем некоторые латыши - и к работе, и к стране", - говорит он Би-би-си.
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