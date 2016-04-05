ЛАД написав:............ А что должен/может сказать речник? Да, сбивают больше, чем раньше, но названные им цифры...
В мене та опонентів теж таке бачення. До того ж дані від речника командування ПС я побачив-знайшов тільки годину тому.
Є заперечення? Тоді їх обгрунтування на Вас. З точністю цифр можна спорити, але суть була -- що збивають більшість ракет; що раніше було інакше; що зараз рашковани економлять ракети. Тому менше ракетних (не РСЗО та С-300) обстрілів.
У нас никакого бачення быть не может - нет данных ни у Вас, ни у меня. Аналогичные оптимистические сообщения я лично встречаю уже не первый раз. Есть сомнения. У нас относительно слабая ПВО. И такие отличные результаты. У орков ПВО получше, но наши обстрелы проходят на ура. РСЗО это другое, это всё же артиллерия, хоть и реактивная. С-300 - это ракеты. Вам не всё равно прилетит Калибр, Искандер или С-300? С-300 (если это они, как сообщают) над Харьковом практически не сбивают. Иногда они сами летят не туда или взрываются, не зная по каким причинам. Вы недавно удивлялись интервью комбата "Свобода". Я, в принципе, примерно так и представлял ситуацию. Его комментарий несколько отличается от телемарафона.
ЛАД написав:......... Увеличение количества фондов не приведёт к увеличению суммы собираемых средств. Или Вы считаете, что кошельки у украинцев бездонные? Чмут уже говорил, что собираемые суммы постепенно уменьшаются.
Не бездонные, но деньги есть И я, более чем уверен, что есть люди, которые не перечислили бы денег Притуле, а перечислили бы Лысому Кошевому .........
Те, кто не хочет Притуле, могут перечислить Чмуту. Хотя я этого не понимаю. Люди перечисляют не какому-то человеку, а на армию. Единственное, могут быть сомнения в чистоплотности распорядителя фонда. Не особо люблю Притулу, но сомнений в его чистоплотности нет. Во всяком случае, не больше, чем по отношению к Кошевому.
ЛАД написав:......... Увеличение количества фондов не приведёт к увеличению суммы собираемых средств. Или Вы считаете, что кошельки у украинцев бездонные? Чмут уже говорил, что собираемые суммы постепенно уменьшаются.
Не бездонные, но деньги есть И я, более чем уверен, что есть люди, которые не перечислили бы денег Притуле, а перечислили бы Лысому Кошевому .........
Те, кто не хочет Притуле, могут перечислить Чмуту. Хотя я этого не понимаю. Люди перечисляют не какому-то человеку, а на армию. Единственное, могут быть сомнения в чистоплотности распорядителя фонда. Не особо люблю Притулу, но сомнений в его чистоплотности нет. Во всяком случае, не больше, чем по отношению к Кошевому.
все же, у каждого своя аудитория. И у условного Кошевого она явно не особо пересекается с аудиторией Чмута.
ЛАД написав:Те, кто не хочет Притуле, могут перечислить Чмуту. Хотя я этого не понимаю.
Тим не менше, я теж вважаю, що є певний відсоток, який перерахує швидше Кошовому, ніж Притулі чи Чмуту(хоч "Повернися живим" і намагаєтсья максимально дистанціюватися від будь-яких політичних сил).
Возможно, Вы правы. Но для меня логика непонятна. Я считаю, что вообще достаточно одного крупного фонда Чмута. И могут быть мелкие, решающие задачи обеспечения одного какого-то конкретного батальона/полка/бригады.
"Я вырос в русскоязычной семье, я сам по национальности русский, но я себя никоим образом не ассоциирую с РФ или русским миром", - говорит Би-би-си майор Национальных вооруженных сил Латвии Анатолий Дерюгин.
Он - один из тех, кто готов воевать с любым агрессором, даже если по ту линию фронта окажутся такие же русские, как он сам.
"Если к нам в дом придет грабитель или убийца, неважно какой национальности, русскоговорящий или нет, то тот, кто будет защищать свой дом, не будет разбираться, кто какой национальности. Если у него хватило наглости прийти и разрушить твой дом и убить или ранить твоих близких, то он больше не брат и не друг", - говорит Анатолий.
Таких как Анатолий Дерюгин становится все больше - латвийские русские массово покидают "русский мир", и самым очевидным индикатором этого процесса являются социологические опросы на тему войны в Украине.
Согласно исследованию компании SKDS, Россию поддерживают 12% русскоязычных Латвии, и только 5% поддерживают "решительно". В марте поддержка была почти в два раза выше - до 22%. При этом 40% русскоязычных поддерживают Украину, а в марте их было 22%. .......... Во-первых, многих латвийских русскоязычных с Россией действительно не связывает ничто, кроме языка.
"То, что русский - родной, никак не делает меня причастным к российскому народу, так же как австралиец, у которого родной английский язык, не является британцем", - говорит Русской службе Би-би-си депутат латвийского парламента Борис Цилевич. ......... В итоге русские не просто поддерживают Украину в опросах общественного мнения. Они готовы воевать на стороне НАТО против России, если дело дойдет до этого. ....... Командир механизированной пехотной бригады Сандрис Гаугерс в профессиональной армии 30 лет.
"Есть русскоязычные и просто русские, которые были частью армии все эти годы, есть русские, с которыми я служил всю свою карьеру. Нет сомнений в том, что они более лояльны, чем некоторые латыши - и к работе, и к стране", - говорит он Би-би-си.
Вишиватникам прочитати шевелячи губами, поки не зрозуміють, що не в мові проблема.
juristkostya написав:..... все же, у каждого своя аудитория. И у условного Кошевого она явно не особо пересекается с аудиторией Чмута.
Чмут занимает достаточно нейтральную политическую позицию, чтобы удовлетворить всех - и сторонников Притулы, и Кошевого, и Порошенко, и Зеленского. И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях. "А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства. Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.
juristkostya написав:..... все же, у каждого своя аудитория. И у условного Кошевого она явно не особо пересекается с аудиторией Чмута.
Чмут занимает достаточно нейтральную политическую позицию, чтобы удовлетворить всех - и сторонников Притулы, и Кошевого, и Порошенко, и Зеленского. И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях. "А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства. Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.
я бы не сводил вопрос к "политическим пристрастиям". Пожертвовать деньги - это в значительной мере вопрос эмоционального отклика, и здесь у медийных персонажей огромная фора.