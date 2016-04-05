LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”). https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
V2 написав:LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”). https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
Ну вот, что я и говорил. Кто хочет, тот делает Спасибо за ссылку, немного закинул
ЛАД написав:И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях. "А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства. Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.
Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.