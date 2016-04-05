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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:14

  fler написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - "Пять лет за российский флаг: как и [b]почему латвийские русские покидают "русский мир""[/b] - https://www.bbc.com/russian/features-62527789
.......

Вишиватникам прочитати шевелячи губами, поки не зрозуміють, що не в мові проблема.


Флай, звісно ж проблема не в мові, а в языке :wink: , тому:

"Правительство Латвии разрабатывает законопроект об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борданс."
https://focus.ua/world/525365-v-latvii- ... ogo-yazyka

Додам, що Естонія вже таке зробила, напр. прибрала навчання на рос.мові у вишах і не тільки.

В нас у вишах є рос. мова?
Сама нагальна проблема це "язьік"?

В нас держава стаціонарного бандита і беззаконня:

Хоча, мабуть, так і треба долярчикам і терпилам.

Зимою грітися свічками в горщиках, але УТ1 вже не буде, бо не буде електроергії (але з мовою і вишиванках з шароварами).
Може до дятлів дійде тоді, хоча беруть сумніви.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 12:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:22

  V2 написав:LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/

Ну вот, что я и говорил. Кто хочет, тот делает
Спасибо за ссылку, немного закинул
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.
"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.
Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.

Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.
sashaqbl
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