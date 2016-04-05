RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 20372038203920402041>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
V2
4
 
Повідомлень: 7641
З нами з: 03.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:14

  fler написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - "Пять лет за российский флаг: как и [b]почему латвийские русские покидают "русский мир""[/b] - https://www.bbc.com/russian/features-62527789
.......

Вишиватникам прочитати шевелячи губами, поки не зрозуміють, що не в мові проблема.


Флай, звісно ж проблема не в мові, а в языке :wink: , тому:

"Правительство Латвии разрабатывает законопроект об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борданс."
https://focus.ua/world/525365-v-latvii- ... ogo-yazyka

Додам, що Естонія вже таке зробила, напр. прибрала навчання на рос.мові у вишах і не тільки.

В нас у вишах є рос. мова?
Сама нагальна проблема це "язьік"?

В нас держава стаціонарного бандита і беззаконня:

Хоча, мабуть, так і треба долярчикам і терпилам.

Зимою грітися свічками в горщиках, але УТ1 вже не буде, бо не буде електроергії (але з мовою і вишиванках з шароварами).
Може до дятлів дійде тоді, хоча беруть сумніви.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 12:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29537
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:22

  V2 написав:LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/

Ну вот, что я и говорил. Кто хочет, тот делает
Спасибо за ссылку, немного закинул
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7048
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.
"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.
Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.

Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Зимою грітися свічками в горщиках, але УТ1 вже не буде, бо не буде електроергії (але з мовою і вишиванках з шароварами).
Може до дятлів дійде тоді, хоча беруть сумніви.


І сміх, і гріх.
Зрада за зрадою... А що робить?))
Andrey2512
 
Повідомлень: 264
З нами з: 04.04.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:03

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Як що? Порошенко :)
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:12

  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.

Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Як що? Порошенко :)
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/

Special for ЛАД

Хотел бы я видеть Лысого Кошевого или Пикалова за рулём пикапа, который они передают ЗСУ

Или, чтобы Елена Зеленская и Елена Кравец варили еду для военнослужащих недалеко от передовой, да пусть хоть даже на камеру
Но нет

Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7048
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:18

  pesikot написав:
  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти

У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки

А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?

Як що? Порошенко :)
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/

Special for ЛАД

Хотел бы я видеть Лысого Кошевого или Пикалова за рулём пикапа, который они передают ЗСУ

Или, чтобы Елена Зеленская и Елена Кравец варили еду для военнослужащих недалеко от передовой, да пусть хоть даже на камеру
Но нет

Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue


То мовосрач, то політсрач.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29537
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:22

Вот от танков Т-62 и до авиации дошёл черёд.

В россии запускают процесс снятия с хранения и восстановления Су-24 и МиГ-29.

Ранее уже поднимался вопрос о восстановлении Су-17, но специалистов и технологические возможности, точнее их отсутствие - не позволили

https://t.me/zloyodessit/16514
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14399
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2067 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:29

Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні

На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.
jump
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20372038203920402041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1320)
15.08.2022 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.