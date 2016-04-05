Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:13
LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:14
fler написав: flyman написав:
Вишиватникам прочитати шевелячи губами, поки не зрозуміють, що не в мові проблема.
Флай, звісно ж проблема
не в мові, а в языке
, тому:
"Правительство
Латвии
разрабатывает законопроект
об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах
. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борданс."
https://focus.ua/world/525365-v-latvii- ... ogo-yazyka
Додам, що Естонія вже таке зробила, напр. прибрала навчання на рос.мові у вишах і не тільки.
В нас у вишах є рос. мова?
Сама нагальна проблема це "язьік"?
В нас держава стаціонарного бандита і беззаконня:
Хоча, мабуть, так і треба долярчикам і терпилам.
Зимою грітися свічками в горщиках, але УТ1 вже не буде, бо не буде електроергії (але з мовою і вишиванках з шароварами).
Може до дятлів дійде тоді, хоча беруть сумніви.
Востаннє редагувалось
flyman
в Пон 15 сер, 2022 12:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:22
V2 написав:
LIGA.net збирає 1 000 000 грн на машини для Збройних Сил України. І запрошуємо вас допомогти нам зібрати гроші. Натомість ми подаруємо три картини, які для нас написали молоді та талановиті українські митці – Ольга Коростельова (картина “Розгром на Сіверському Донці”), Алік Клепач (картина “Знищення флагману “Москва”) та Павло Баяндін (картина “Битва за Київ”).
https://projects.liga.net/three-victories-in-pictures/
Ну вот, что я и говорил. Кто хочет, тот делает
Спасибо за ссылку, немного закинул
pesikot
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:38
ЛАД написав:
И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.
"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.
Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.
Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.
sashaqbl
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:54
flyman написав:
Зимою грітися свічками в горщиках, але УТ1 вже не буде, бо не буде електроергії (але з мовою і вишиванках з шароварами).
Може до дятлів дійде тоді, хоча беруть сумніви.
І сміх, і гріх.
Зрада за зрадою... А що робить?))
Andrey2512
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:03
pesikot написав: ЛАД написав:
Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.
Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти
У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки
А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?
Як що? Порошенко
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:12
sergey_sryvkin написав: pesikot написав: ЛАД написав:
Може. А додавав чи ні, Ви то знаєте? Сумніваюсь.
Но тут некоторые упрекают "квартал", что они не делают такие закупки, как Порошенко. У них тоже нет таких денег.
Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти
У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки
А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?
Як що? Порошенко
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/
Special for ЛАД
Хотел бы я видеть Лысого Кошевого или Пикалова за рулём пикапа, который они передают ЗСУ
Или, чтобы Елена Зеленская и Елена Кравец варили еду для военнослужащих недалеко от передовой, да пусть хоть даже на камеру
Но нет
Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue
pesikot
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:18
pesikot написав: sergey_sryvkin написав: pesikot написав:
Просто удивительная логика оправдания "квартала" и всей зелёной власти
У Притулы тоже нет денег, но он, пользуясь своей известностью и популярностью, собирает 600 лямов и организовывает закупки
А что мешает "кварталовцам" бросит клич на сбор денег и провести закупки ?
Як що? Порошенко
Замість щось робити власноруч, можна лайном в Порошенка покидатись, на кшталт лада "а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал"?.. :-/
Special for ЛАД
Хотел бы я видеть Лысого Кошевого или Пикалова за рулём пикапа, который они передают ЗСУ
Или, чтобы Елена Зеленская и Елена Кравец варили еду для военнослужащих недалеко от передовой, да пусть хоть даже на камеру
Но нет
Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue
То мовосрач, то політсрач.
flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:22
Вот от танков Т-62 и до авиации дошёл черёд.
В россии запускают процесс снятия с хранения и восстановления Су-24 и МиГ-29.
Ранее уже поднимался вопрос о восстановлении Су-17, но специалистов и технологические возможности, точнее их отсутствие - не позволили
https://t.me/zloyodessit/16514
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:29
Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.
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