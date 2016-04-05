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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2038203920402041>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:36

термін - змушують....

  ЛАД написав:
  Frant написав:
  beee написав:Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.
А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут
Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність
Це Ви про кого?
Про себе, Будівельника, кого ще?
Давайте все таки розставимо крапки над І..
Правильно поставлена умова задачі - це вже половина вірного її вирішення.
1 Чи можу я, або будь-хто інший на цих сторінках
ЗМУСИТИ
совкового пенсіонера змінити свою мову спілкування на цих сторінках на Державну?
Відповідь елементарні - ні не зможу...
Максимум що може зробити модератор це не пропускати всі його повідомлення написані ним на російській...
Я не можу навіть цього
2 А що я можу?
Я можу - радити , підштовхувати , просити , переконувати , і так далі....але жодна з цих операцій не є обовязковою для мого опонента...

З цим розібрались?

Тепер чому я
прошу, раджу, переконую - совковатників не використовувати на час агресії росії проти України - мову агресора?
Це погано?
Чи погано що мої опоненти не прислухаються?
Чи для моїх опонентів
життя їх сусідів менш важливо ніж можливість в піку всім написати російською?
Якщо так - то це одне, значить вони кінчена сволота і я здивований що їх не забанили навічно
Якщо ж їх мозок промитий проросійськими наративами...
то мої поради , саме для них і є найважливішими...адже використання Державоної замість Окупаційної - перетворить їх на споживачів Державної пропоганди
а не Окупаційної пропоганди
і якщо вони хочуть і далі жити в Державі Україна - то краще в країні себе почуває Патріот Держави , а не колаборант по мові....

А от якщо вони на час війни не ХОЧУТЬ переходити бо їм заплатили/переконали/порадили агенти впливу росії...то ними повинен займатись не я і не модератор...Ними повинно займатись СБУ...
І так буде, просто СБУ зараз сильно зайнете...але як тільки трошки звільниться..так відразу й почнеться...і тоді нехай не лементують що вони не розуміли , або їх не попереджали..бо їм під ніс віткнуть мої дописи і повідомлення..і це вже буде доказ
свідомої колаборантської діяльності..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:43

  flyman написав:Сама нагальна проблема це "язьік"?


в данной ситуации язык это как пароль-ответ. свой-чужой. так как на нас напали московиты.
во время ВОВ попробовали бы вы заговорить на немецком на улице.
и язык является одним из столпов идеологии ненавистничества из-за которого идут убивать украинцев. потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском. хотя бы на время войны.
https://inforesist.org/vozvrashhajsya-domoj-i-umri-tam-v-shvejczarii-rossiyanin-i-belorus-napali-na-ukrainskih-studentov/
Востаннє редагувалось mephala в Пон 15 сер, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав:Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність
Це Ви про кого?
Про себе, Будівельника, кого ще?
Давайте все таки розставимо крапки над І..
Правильно поставлена умова задачі - це вже половина вірного її вирішення.
1 Чи можу я, або будь-хто інший на цих сторінках
ЗМУСИТИ
совкового пенсіонера змінити свою мову спілкування на цих сторінках на Державну?
Відповідь елементарні - ні не зможу...
Максимум що може зробити модератор це не пропускати всі його повідомлення написані ним на російській...
Я не можу навіть цього
2 А що я можу?
Я можу - радити , підштовхувати , просити , переконувати , і так далі....але жодна з цих операцій не є обовязковою для мого опонента...

З цим розібрались?

Тепер чому я
прошу, раджу, переконую - совковатників не використовувати на час агресії росії проти України - мову агресора?
Це погано?
Чи погано що мої опоненти не прислухаються?
Чи для моїх опонентів
життя їх сусідів менш важливо ніж можливість в піку всім написати російською?
Якщо так - то це одне, значить вони кінчена сволота і я здивований що їх не забанили навічно
Якщо ж їх мозок промитий проросійськими наративами...
то мої поради , саме для них і є найважливішими...адже використання Державоної замість Окупаційної - перетворить їх на споживачів Державної пропоганди
а не Окупаційної пропоганди
і якщо вони хочуть і далі жити в Державі Україна - то краще в країні себе почуває Патріот Держави , а не колаборант по мові....

А от якщо вони на час війни не ХОЧУТЬ переходити бо їм заплатили/переконали/порадили агенти впливу росії...то ними повинен займатись не я і не модератор...Ними повинно займатись СБУ...
І так буде, просто СБУ зараз сильно зайнете...але як тільки трошки звільниться..так відразу й почнеться...і тоді нехай не лементують що вони не розуміли , або їх не попереджали..бо їм під ніс віткнуть мої дописи і повідомлення..і це вже буде доказ
свідомої колаборантської діяльності..

вже не прапорщик, а цілий замполіт
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 13:51, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:46

  mephala написав:
  flyman написав:Сама нагальна проблема це "язьік"?


в данной ситуации язык это как пароль-ответ. свой-чужой. так как на нас напали московиты.
во время ВОВ попробовали бы вы заговорить на немецком на улице.
и язык является одним из столпов идеологии ненавистничества из-за которого идут убивать украинцев. потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском.
https://inforesist.org/vozvrashhajsya-domoj-i-umri-tam-v-shvejczarii-rossiyanin-i-belorus-napali-na-ukrainskih-studentov/

І що, як прапор-будівельник радить, відкривати в СБУ справи "за небажання переходити на мову"?
Далі що? Оподаткування кущів і дерев на присадибній ділянці? Закон про 5 колосків? Трудармії? Робота за трудодні? Розкуркулення? Трійки? Розстріли? Табори для ворогів народу?
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:59

flyman турбується про блог і дачу )
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:02

flyman
я его посты вообще не читаю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.
"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.
Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.

Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.

Ещё раз.
Я хоть раз начинал здесь обсуждать мову/язык?
Я хоть раз поднимал здесь вопросы вины Порошенко/Зеленского? Хоть раз начинал обвинять кого-то из них в сегодняшней ситуации?
Прочитайте чуть выше посты pesikot и sergey_sryvkin. Это из свежего.
И не самое характерное.
Считаете, что такое надо пропускать?
Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ. Они изложили реальные факты. Я мог бы привести ещё. Но они не учитывают разницу между агресором и жертвой агрессии, не учитывают того, что наши условия часто не позволяют действовать иначе. За что их и ругают.
Я мог бы пропустить их посты, если бы их удаляли модераторы. Т.к. этого не происходит, вынужден отвечать.
Когда-то давно был горячий спор с Волгарём на политветке о ЯО и возможности его применения. Я требовал его бана за пропаганду войны и мне тогда рассказывали о необходимости свободы слова и открытой борьбы с вредными взглядами. Возможно, верно. Но точно так же надо бороться с вредными взглядами и сегодня.
"а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал" - это "кидание лайном"?
А вот это: "Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue", - действительно "кидание лайном". Причём незаслуженное. Неужели непонятно, что эта фотосессия была не для внутреннего рынка, а для Запада? Ей надо было ватник одеть и кирзачи?
Выступлением в Конгрессе и встречей "первых леди" она сделала для Украины гораздо больше, чем если бы "варила еду для военнослужащих недалеко от передовой".
"пусть хоть даже на камеру" - вообще умилило. Т.е. если бы она вешала лапшу на уши "лохторату", было бы хорошо, а когда демонстрирует миру гордую и независимую украинскую женщину, то она "чёткая чика" (кстати, не знаю, что это значит, но звучит оскорбительно).
Регулярные видео (и не только видео) от Schmit с однозначным охаиванием "зелёной плесени" тоже надо пропускать? Простите, но сегодня это однозначно антиукраинская позиция, возможно, не менее вредная, чем шпионаж.
А выступления, что "восток заслужил бомбардировки", "хорошо, что орки убьют "ватников" - это что? Явно способствует "сплочению нации". Но скоре способствует тому, что кто-то читая такие "перлы" решит "да на хрена мне такие сограждане, которые желают мне смерти и думают как-бы от меня избавиться. Лучше уж москали". А если даже не "лучше", а просто "один чёрт" - тоже как-то не очень здорово.

Ну а так - можете считать, что я "розганяю срач". Ваше право.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:05

  jump написав:Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні

На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Интересно, как это оценят?
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:11

  mephala написав:
  flyman написав:Сама нагальна проблема це "язьік"?


в данной ситуации язык это как пароль-ответ. свой-чужой. так как на нас напали московиты.
во время ВОВ попробовали бы вы заговорить на немецком на улице.
и язык является одним из столпов идеологии ненавистничества из-за которого идут убивать украинцев. потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском. хотя бы на время войны.
https://inforesist.org/vozvrashhajsya-domoj-i-umri-tam-v-shvejczarii-rossiyanin-i-belorus-napali-na-ukrainskih-studentov/

Ну да.
Ещё была АССР немцев Поволжья. До августа 1941.
По аналогии можете предложить депортацию русскоязычных. Правда, небольшая проблема - у нас нет Сибири. :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:12

  flyman написав:.....
вже не прапорщик, а цілий замполіт

Не замполит, а обычный сексот.
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