Додано: Пон 15 сер, 2022 13:36

ЛАД написав: Frant написав: beee написав: Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.

А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут Истерия вокруг АЭС - подтверждение тому, что у рашистов нечем стрелять.А вой здесь колаборантов- натягивание совы на глобус. Они скоро и пули считать обстрелами будут Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.

Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність Це Ви про кого?

Про себе, Будівельника, кого ще? Це Ви про кого?Про себе, Будівельника, кого ще?

ЗМУСИТИ

життя їх сусідів менш важливо ніж можливість в піку всім написати російською?

Давайте все таки розставимо крапки над І..Правильно поставлена умова задачі - це вже половина вірного її вирішення.1 Чи можу я, або будь-хто інший на цих сторінкахсовкового пенсіонера змінити свою мову спілкування на цих сторінках на Державну?Відповідь елементарні - ні не зможу...Максимум що може зробити модератор це не пропускати всі його повідомлення написані ним на російській...Я не можу навіть цього2 А що я можу?Я можу -, і так далі....але жодна з цих операцій не є обовязковою для мого опонента...З цим розібрались?Тепер чому япрошу, раджу, переконую - совковатників не використовувати на час агресії росії проти України - мову агресора?Це погано?Чи погано що мої опоненти не прислухаються?Чи для моїх опонентівЯкщо так - то це одне, значить вони кінчена сволота і я здивований що їх не забанили навічноЯкщо ж їх мозок промитий проросійськими наративами...то мої поради , саме для них і є найважливішими...адже використання Державоної замість Окупаційної - перетворить їх на споживачів Державної пропогандиа не Окупаційної пропогандиі якщо вони хочуть і далі жити в Державі Україна - то краще в країні себе почуває Патріот Держави , а не колаборант по мові....А от якщо вони на час війни не ХОЧУТЬ переходити бо їм заплатили/переконали/порадили агенти впливу росії...то ними повинен займатись не я і не модератор...Ними повинно займатись СБУ...І так буде, просто СБУ зараз сильно зайнете...але як тільки трошки звільниться..так відразу й почнеться...і тоді нехай не лементують що вони не розуміли , або їх не попереджали..бо їм під ніс віткнуть мої дописи і повідомлення..і це вже буде доказсвідомої колаборантської діяльності..