Давайте все таки розставимо крапки над І..ЛАД написав:Це Ви про кого?Frant написав:Чомусь модератори не банять колаборантів і ватніків.
Навіть тих дегенератів, хто активно педалює мовне питання під час війни за незалежність
Про себе, Будівельника, кого ще?
Правильно поставлена умова задачі - це вже половина вірного її вирішення.
1 Чи можу я, або будь-хто інший на цих сторінках
ЗМУСИТИ
совкового пенсіонера змінити свою мову спілкування на цих сторінках на Державну?
Відповідь елементарні - ні не зможу...
Максимум що може зробити модератор це не пропускати всі його повідомлення написані ним на російській...
Я не можу навіть цього
2 А що я можу?
Я можу - радити , підштовхувати , просити , переконувати , і так далі....але жодна з цих операцій не є обовязковою для мого опонента...
З цим розібрались?
Тепер чому я
прошу, раджу, переконую - совковатників не використовувати на час агресії росії проти України - мову агресора?
Це погано?
Чи погано що мої опоненти не прислухаються?
Чи для моїх опонентів
життя їх сусідів менш важливо ніж можливість в піку всім написати російською?
Якщо так - то це одне, значить вони кінчена сволота і я здивований що їх не забанили навічно
Якщо ж їх мозок промитий проросійськими наративами...
то мої поради , саме для них і є найважливішими...адже використання Державоної замість Окупаційної - перетворить їх на споживачів Державної пропоганди
а не Окупаційної пропоганди
і якщо вони хочуть і далі жити в Державі Україна - то краще в країні себе почуває Патріот Держави , а не колаборант по мові....
А от якщо вони на час війни не ХОЧУТЬ переходити бо їм заплатили/переконали/порадили агенти впливу росії...то ними повинен займатись не я і не модератор...Ними повинно займатись СБУ...
І так буде, просто СБУ зараз сильно зайнете...але як тільки трошки звільниться..так відразу й почнеться...і тоді нехай не лементують що вони не розуміли , або їх не попереджали..бо їм під ніс віткнуть мої дописи і повідомлення..і це вже буде доказ
свідомої колаборантської діяльності..