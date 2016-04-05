Додано: Пон 15 сер, 2022 14:03

sashaqbl написав: ЛАД написав: И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.

"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.

Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим. И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях."А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.

Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу. Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.

начинал

начинал

антиукраинская позиция

Ещё раз.Я хоть разздесь обсуждать мову/язык?Я хоть раз поднимал здесь вопросы вины Порошенко/Зеленского? Хоть разобвинять кого-то из них в сегодняшней ситуации?Прочитайте чуть выше посты. Это из свежего.И не самое характерное.Считаете, что такое надо пропускать?Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ. Они изложили реальные факты. Я мог бы привести ещё. Но они не учитывают разницу между агресором и жертвой агрессии, не учитывают того, что наши условия часто не позволяют действовать иначе. За что их и ругают.Я мог бы пропустить их посты, если бы их удаляли модераторы. Т.к. этого не происходит, вынужден отвечать.Когда-то давно был горячий спор сна политветке о ЯО и возможности его применения. Я требовал его бана за пропаганду войны и мне тогда рассказывали о необходимости свободы слова и открытой борьбы с вредными взглядами. Возможно, верно. Но точно так же надо бороться с вредными взглядами и сегодня."а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал" - это "кидание лайном"?А вот это: "Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue", - действительно "кидание лайном". Причём незаслуженное. Неужели непонятно, что эта фотосессия была не для внутреннего рынка, а для Запада? Ей надо было ватник одеть и кирзачи?Выступлением в Конгрессе и встречей "первых леди" она сделала для Украины гораздо больше, чем если бы "варила еду для военнослужащих недалеко от передовой"."пусть хоть даже на камеру" - вообще умилило. Т.е. если бы она вешала лапшу на уши "лохторату", было бы хорошо, а когда демонстрирует миру гордую и независимую украинскую женщину, то она "чёткая чика" (кстати, не знаю, что это значит, но звучит оскорбительно).Регулярные видео (и не только видео) отс однозначным охаиванием "зелёной плесени" тоже надо пропускать? Простите, но сегодня это однозначно, возможно, не менее вредная, чем шпионаж.А выступления, что "восток заслужил бомбардировки", "хорошо, что орки убьют "ватников" - это что? Явно способствует "сплочению нации". Но скоре способствует тому, что кто-то читая такие "перлы" решит "да на хрена мне такие сограждане, которые желают мне смерти и думают как-бы от меня избавиться. Лучше уж москали". А если даже не "лучше", а просто "один чёрт" - тоже как-то не очень здорово.Ну а так - можете считать, что я "розганяю срач". Ваше право.