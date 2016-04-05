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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:46
І що, як прапор-будівельник радить, відкривати в СБУ справи "за небажання переходити на мову"?
Далі що? Оподаткування кущів і дерев на присадибній ділянці? Закон про 5 колосків? Трудармії? Робота за трудодні? Розкуркулення? Трійки? Розстріли? Табори для ворогів народу?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:59
flyman турбується про блог і дачу )
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:02
flyman
я его посты вообще не читаю.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:03
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И вообще, считаю, что во время войны надо забыть о политпристрастиях.
"А нынче нам нужна одна победа" над очень сильным врагом. В этих условиях считаю раздувание политдрязг = тягчайшему преступлению. Немногим лучше прямого предательства.
Поэтому меня удивляет терпимость к роликам Шмита, постам Франта и некоторым другим.
Певний зміст у ваших словах є. Разом з тим, нічим не краще виглядають ваші і ще декого, коли ви починаєте розганяти срач їм на противагу.
Ещё раз.
Я хоть раз начинал
здесь обсуждать мову/язык?
Я хоть раз поднимал здесь вопросы вины Порошенко/Зеленского? Хоть раз начинал
обвинять кого-то из них в сегодняшней ситуации?
Прочитайте чуть выше посты pesikot
и sergey_sryvkin
. Это из свежего.
И не самое характерное.
Считаете, что такое надо пропускать?
Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ. Они изложили реальные факты. Я мог бы привести ещё. Но они не учитывают разницу между агресором и жертвой агрессии, не учитывают того, что наши условия часто не позволяют действовать иначе. За что их и ругают.
Я мог бы пропустить их посты, если бы их удаляли модераторы. Т.к. этого не происходит, вынужден отвечать.
Когда-то давно был горячий спор с Волгарём
на политветке о ЯО и возможности его применения. Я требовал его бана за пропаганду войны и мне тогда рассказывали о необходимости свободы слова и открытой борьбы с вредными взглядами. Возможно, верно. Но точно так же надо бороться с вредными взглядами и сегодня.
"а ви лічно відєлі, что он дєньгі давал" - это "кидание лайном"?
А вот это: "Елена Зеленская чёткой чикой позирует для журнала Vogue", - действительно "кидание лайном". Причём незаслуженное. Неужели непонятно, что эта фотосессия была не для внутреннего рынка, а для Запада? Ей надо было ватник одеть и кирзачи?
Выступлением в Конгрессе и встречей "первых леди" она сделала для Украины гораздо больше, чем если бы "варила еду для военнослужащих недалеко от передовой".
"пусть хоть даже на камеру" - вообще умилило. Т.е. если бы она вешала лапшу на уши "лохторату", было бы хорошо, а когда демонстрирует миру гордую и независимую украинскую женщину, то она "чёткая чика" (кстати, не знаю, что это значит, но звучит оскорбительно).
Регулярные видео (и не только видео) от Schmit
с однозначным охаиванием "зелёной плесени" тоже надо пропускать? Простите, но сегодня это однозначно антиукраинская позиция
, возможно, не менее вредная, чем шпионаж.
А выступления, что "восток заслужил бомбардировки", "хорошо, что орки убьют "ватников" - это что? Явно способствует "сплочению нации". Но скоре способствует тому, что кто-то читая такие "перлы" решит "да на хрена мне такие сограждане, которые желают мне смерти и думают как-бы от меня избавиться. Лучше уж москали". А если даже не "лучше", а просто "один чёрт" - тоже как-то не очень здорово.
Ну а так - можете считать, что я "розганяю срач". Ваше право.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:05
jump написав:
Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні
На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.
Интересно, как это оценят?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:11
Ну да.
Ещё была АССР немцев Поволжья. До августа 1941.
По аналогии можете предложить депортацию русскоязычных. Правда, небольшая проблема - у нас нет Сибири.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:13
ЛАД написав:
Я хоть раз поднимал здесь вопросы вины Порошенко/Зеленского? Хоть раз начинал
обвинять кого-то из них в сегодняшней ситуации?
Прочитайте чуть выше посты pesikot
и sergey_sryvkin
. Это из свежего.
И не самое характерное.
Я всё ждал, пока ты вспомнишь обо мне
Так вот, тебе лучше читать меня или sergey_sryvkin
, медленно шевеля губами
Но ты хочешь советский союз, где все поют одну песню
А поводу вины Порошенко или Зеленского
То достаточно того, что ты поддержал выброс из эфира трёх каналов.
Это прекрасно отображает твою позицию
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:28
ЛАД написав:
Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ.
Та ні, я просто займаю позицію, зачно ближчу до pesikot и sergey_sryvkin, але вважаю, що це зараз не на часі, і категорично не згоден з їхніми методами.
"Російськомовні патріоти" в своїй більшості - це просто жертви русифікаторської політики імперії(якщо не вони то їхні батьки). Стокгольмський синдром, таким людям потрібна терапія, а не тиск. Але по суті ситуації це не міняє.
Вони вас провокують, але саме ви, пробуючи відстояти свою позицію, реально часом перетворюєтесь на агентів впливу москви, на жаль...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 15 сер, 2022 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:29
mephala написав:
потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском. хотя бы на время войны
а если (например) твои родители живут в рф и поддерживают Пуйло - с ними надо навсегда перестать общение, а лучше вообще послать на йух, чтобы форумчане типа васи круто похвалили Павлика Морозова.
Сейчас ты предаешь язык родителей, завтра предашь жену, детей, Украину. Если того потребует политическая обстановка. Правильно? Надо перекрашиваться под обстановку.
Язык=культурная ценность, к пуйлу и дебильной русне (которая его поддерживает), он отношения не имеет, язык существовал задолго до их появления. В Украине живут белорусы, болгары, греки, евреи. Им всем отказаться от своего языка? Книги сжигать будем? А звезду давида на спину пришивать?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 сер, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:35
vitaliian написав: mephala написав:
потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском. хотя бы на время войны
а если (например) твои родители живут в рф и поддерживают Пуйло - с ними надо навсегда перестать общение, а лучше вообще послать на йух, чтобы форумчане типа васи круто похвалили Павлика Морозова.
Сейчас ты предаешь язык родителей, завтра предашь жену, детей, Украину. Если того потребует политическая обстановка. Правильно? Надо перекрашиваться под обстановку.
Язык=культурная ценность, которая к пуйлу и дебильной русне которая его поддерживает, отношения не имеет, язык существовал задолго до их появления. В Украине живут белорусы, болгары, греки, евреи. Им всем отказаться от своего языка?
А если язык родителей = языку окупантов ?
Виталик, ты же вначале войны писал, что был в Ирпене, а потом начал писать, что войну встретил вдали от всех границ на 400 км
Может не в языке дело, а в том, что на этом языке активно врёшь ?
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