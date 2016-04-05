Додано: Пон 15 сер, 2022 14:35

vitaliian написав: Язык=культарная ценность которая к пуйлу и дебильной русне отношения не имеет Язык=культарная ценность которая к пуйлу и дебильной русне отношения не имеет

Автор - пиши ще))).Як боролися з українською мовою. Хроніка заборон за 400 роківУкраїнську мову обмежували, забороняли і відміняли протягом останніх чотирьох сторіч. Офіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами тощо. З"Історична Правда" пропонує згадати, скільки разів за останні 400 років намагалися обмежити вживання української.---------1622 — наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" К. Ставровецького.1696 — ухвала польського сейму про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.1690 — засудження й анафема Собору РПЦ на "кіевскія новыя книги" П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.1720 — указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.1763 — указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.1789 — розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.1817 — запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.1832 — реорганізація освіти на Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.1847 — розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.1859 — міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.1862 — закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.1863 — Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: "жодної окремої малоросійської мови не було і бути не може".Консул Росії: Україну придумали австріяки, а українську мову - комуністи1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.1869 — запровадження польської мови в якості офіційної мови освіти й адміністрації Східної Галичини.1870 — роз'яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, що "кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечно повинно бути обрусіння".1876 — Емський указ Олександра про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень.1881 — заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.1884 — заборона Олександром IIІ українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.1888 — указ Олександра IIІ про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.1892 — заборона перекладати книжки з російської мови на українську.1895 — заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.1911 — постанова VII-го дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Росії.1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.1914, 1916 — кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.1922 — проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У "теорії" боротьби в Україні двох культур — міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.1924 — закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.1924 — закон Румунського королівства про зобов'язання всіх "румун", котрі "загубили матірну мову", давати освіту дітям лише в румунських школах.1925 — остаточне закриття українського "таємного" університету у Львові1926 — лист Сталіна "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" з санкцією на боротьбу проти "національного ухилу", початок переслідування діячів "українізації".1933 — телеграма Сталіна про припинення "українізації".1933 — скасування в Румунії міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.1934 — спеціальне розпорядження міністерства виховання Румунії про звільнення з роботи "за вороже ставлення до держави і румунського народу" всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей", відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.1947 — операція "Вісла"; розселення частини українців з етнічних українських земель "урозсип" між поляками у Західній Польщі для прискорення їхньої полонізації.Акція "Вісла" - останній акт польсько-української трагедії1958 — закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.1960-1980 — масове закриття українських шкіл у Польщі та Румунії.1970 — наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського "Енеїда".1974 — постанова ЦК КПРС "Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік", де вперше проголошується створення "нової історичної спільноти — радянського народу", офіційний курс на денаціоналізацію.1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках" ("Брежнєвський циркуляр").1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік" ("Андроповський указ").Книговидання в УРСР: скільки російською і скільки українською1984 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи".1984 — початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.1984 — наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.1989 — постанова ЦК КПРС про "законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної".1990 — прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.