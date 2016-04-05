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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20392040204120422043>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Язык=культарная ценность которая к пуйлу и дебильной русне отношения не имеет


Автор - пиши ще :)))).

Як боролися з українською мовою. Хроніка заборон за 400 років
Українську мову обмежували, забороняли і відміняли протягом останніх чотирьох сторіч. Офіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами тощо. З

"Історична Правда" пропонує згадати, скільки разів за останні 400 років намагалися обмежити вживання української.

---------

1622 — наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" К. Ставровецького.

1696 — ухвала польського сейму про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.

1690 — засудження й анафема Собору РПЦ на "кіевскія новыя книги" П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.

1720 — указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг.

1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження.

1763 — указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.

1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

1789 — розпорядження Едукаційної комісії польського сейму про закриття всіх українських шкіл.

1817 — запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.

1832 — реорганізація освіти на Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.

1847 — розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.

1859 — міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.

1862 — закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.

1863 — Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: "жодної окремої малоросійської мови не було і бути не може".

Консул Росії: Україну придумали австріяки, а українську мову - комуністи

1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.

1869 — запровадження польської мови в якості офіційної мови освіти й адміністрації Східної Галичини.

1870 — роз'яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, що "кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечно повинно бути обрусіння".

1876 — Емський указ Олександра про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень.

1881 — заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.

1884 — заборона Олександром IIІ українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.

1888 — указ Олександра IIІ про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.

1892 — заборона перекладати книжки з російської мови на українську.

1895 — заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.

1911 — постанова VII-го дворянського з'їзду в Москві про виключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання інших мов у школах Росії.

1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.

1914, 1916 — кампанії русифікації на Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.

1922 — проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У "теорії" боротьби в Україні двох культур — міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.

1924 — закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.

1924 — закон Румунського королівства про зобов'язання всіх "румун", котрі "загубили матірну мову", давати освіту дітям лише в румунських школах.

1925 — остаточне закриття українського "таємного" університету у Львові

1926 — лист Сталіна "Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У" з санкцією на боротьбу проти "національного ухилу", початок переслідування діячів "українізації".

1933 — телеграма Сталіна про припинення "українізації".

1933 — скасування в Румунії міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.

1934 — спеціальне розпорядження міністерства виховання Румунії про звільнення з роботи "за вороже ставлення до держави і румунського народу" всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.

1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік і областей", відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.

1947 — операція "Вісла"; розселення частини українців з етнічних українських земель "урозсип" між поляками у Західній Польщі для прискорення їхньої полонізації.

Акція "Вісла" - останній акт польсько-української трагедії

1958 — закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.

1960-1980 — масове закриття українських шкіл у Польщі та Румунії.

1970 — наказ про захист дисертацій тільки російською мовою.

1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей музею І.Котляревського в Полтаві.

1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського "Енеїда".

1974 — постанова ЦК КПРС "Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік", де вперше проголошується створення "нової історичної спільноти — радянського народу", офіційний курс на денаціоналізацію.

1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках" ("Брежнєвський циркуляр").

1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік" ("Андроповський указ").

Книговидання в УРСР: скільки російською і скільки українською

1984 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи".

1984 — початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.

1984 — наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.

1989 — постанова ЦК КПРС про "законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної".

1990 — прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.
https://www.istpravda.com.ua/digest/2012/07/3/89519/
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СРОЧНО! Главный раввин Украины к евреям МИРА: «В Украине россия осуществляет ГЕНОЦИД»!

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:55

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Те, кто не хочет Притуле, могут перечислить Чмуту.
Хотя я этого не понимаю.
Тим не менше, я теж вважаю, що є певний відсоток, який перерахує швидше Кошовому, ніж Притулі чи Чмуту(хоч "Повернися живим" і намагаєтсья максимально дистанціюватися від будь-яких політичних сил).
Возможно, Вы правы.
Но для меня логика непонятна. Я считаю, что вообще достаточно одного крупного фонда Чмута. И могут быть мелкие, решающие задачи обеспечения одного какого-то конкретного батальона/полка/бригады.

Я поступаю проще: перечисляю часть пенсии и все выплаты ВПО через Дию в фонд United24.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:02

  vitaliian написав:Книги сжигать будем? А звезду давида на спину пришивать?


До речі за книги, хто знає, при забороні російськомовного публічного контенту з бібліотек їх вже видалили (про спалили ще не питаю)?
В зірка Давида тут до чого? Може краще тризуб?
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:05

  alibob написав:До речі за книги, хто знає, при забороні російськомовного публічного контенту з бібліотек їх вже видалили
можно еще интернет запретить, потому что там есть русскоязычный "публичный контент" Во Франции или в Польше запрещают немецкий язык? Германия на них тоже нападала. Мы в ЕС с таким самоваром хотим? До первого серьезного скандала по правам человека.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 15:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

for vitaliian
12.03.2022
  vitaliian написав:
  Sidus написав:, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
ну до ада ещё далеко, хотя условия далеко не сахар.

Я уже уехал, те кто остались сегодня набирали талую воду из подземного паркинга. Вода - проблема номер 1.

По улицам города лежат трупы, которые никто не собирает, фактически город - серая зона, нельзя сказать что он оккупирован... сейчас там работают наша тероборона и дрг противника.


  vitaliian написав:я встретил войну в маленьком городке откуда до любой границы 400+км так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал).

При том, что даже в Чернигове всё сразу не закрылось. Многое работало
А по нам гатылы
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:07

  alibob написав:
  vitaliian написав:Книги сжигать будем? А звезду давида на спину пришивать?


До речі за книги, хто знає, при забороні російськомовного публічного контенту з бібліотек їх вже видалили (про спалили ще не питаю)?
В зірка Давида тут до чого? Може краще тризуб?

до мракобісся часів середньовіччя та інквізиції
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:12

pesikot где написано что я 24.02 сидел в Ирпене? там написано что на 12.03 я ОТ ТУДА УЖЕ УЕХАЛ. По другой причине. Не из-за начала войны. Войну я встретил в другом городе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 15:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:13

  ЛАД написав:
  jump написав:Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні

На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Интересно, как это оценят?

Судя по общению с теми, кто вернулся "оттуда", оценивают весьма креативно. Начиная от "почему вы до сих пор не продали вашу машину?", до "откуда у нуждающихся беженцев деньги на маникюр?"
Это именно по Швейцарии прецеденты.
Безусловно, на полноту статистики не претендую, но принцип понятен.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:15

  vitaliian написав:pesikot где написано что я в феврале сидел в Ирпене? там написано что на 12.03 я УЖЕ УЕХАЛ.

Я даже ожидал это сообщение

Но ты не написал, что выехал ДО ВОЙНЫ
И в контексте там был другой вопрос и другой ответ

Так что, не крути жопой в своём вранье
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