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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2040204120422043>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:15

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:-----------
ЛАД
Те, кто не хочет Притуле, могут перечислить Чмуту.
Хотя я этого не понимаю.
------------
Тим не менше, я теж вважаю, що є певний відсоток, який перерахує швидше Кошовому, ніж Притулі чи Чмуту(хоч "Повернися живим" і намагаєтсья максимально дистанціюватися від будь-яких політичних сил).
Возможно, Вы правы.
Но для меня логика непонятна. Я считаю, что вообще достаточно одного крупного фонда Чмута. И могут быть мелкие, решающие задачи обеспечения одного какого-то конкретного батальона/полка/бригады.

Я поступаю проще: перечисляю часть пенсии и все выплаты ВПО через Дию в фонд United24.

Можно и так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:17

vitaliian
  vitaliian написав:я встретил войну в маленьком городке откуда [b]до любой границы 400+км[/b] так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал).


пошукав це місто на карті -такого немає (щоб по всім напрямкам було 400км),
Бердічев? але до Білорусі тільки 190
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:18

  pesikot написав:Но ты не написал, что выехал ДО ВОЙНЫ


  Sidus написав:vitaliian, вы не уехали из Ирпеня? Как там вообще, вы в эпицентре ада оказались?
где здесь вопрос какого числа я уехал? На момент вопроса я УЖЕ выехал о чём и написал. то что ты тупой для меня не новость. Не пиши мне больше, тошнит с тобой общаться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 15:49, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alibob написав:В зірка Давида тут до чого?
это намёк на опыт самых успешных в истории борцов за чистоту нации.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ.

Та ні, я просто займаю позицію, значно ближчу до pesikot и sergey_sryvkin, але вважаю, що це зараз не на часі, і категорично не згоден з їхніми методами.
"Російськомовні патріоти" в своїй більшості - це просто жертви русифікаторської політики імперії(якщо не вони то їхні батьки). Стокгольмський синдром, таким людям потрібна терапія, а не тиск. Але по суті ситуації це не міняє.
Вони вас провокують, але саме ви, пробуючи відстояти свою позицію, реально часом перетворюєтесь на агентів впливу москви, на жаль...

Вы можете придерживаться любых взглядов.
А вот насчёт "агентів впливу" это Вы сильно. При этом без возражений по сути.
Понятно, все несогласные с Вашими взглядами - "агенти впливу".
А то, что согласные с Вашими взглядами сеют рознь и розбрат во время войны с сильным и опасным врагом, этого мы "не видим".
Хотя по Вашим постам я бы не сказал, что Вы уж очень близки к будивельнику и вышеуказанным.
О языке надоело, тем более, всё равно сотрут. Уже много писали, и виталиан выше хорошо написал. Только не надо о "жертвах" и "стокгольмском синдроме". Давайте не о русском, а, например, о крымско-татарском. Или венгерском. Они тоже "жертвы" и должны немедленно перейти на украинский?
Сколько можно маяться дурью и искать поводы для ругани?
Меня, например, сегодня гораздо больше волнуют обстрелы и, как следствие, разрушение города и раненные и убитые люди.
И когда начинают обвинять в этом не Путина, а русскоязычных харьковчан, нет никаких других желаний, кроме как послать вслед за русским кораблём.

Кстати, что сегодня такое, что и Залужный, и Зеленский записали обращение на польском языке?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:41

Тролінг по-фінськи

Фінське місто Лаппеєнранта, розташоване неподалік кордону з росією, починаючи з п’ятниці щодня вмикатиме гімн України. :D
Також нагадаємо, що влада фінського міста Лаппеєнранта, що на кордоні з росією, розглядає можливість створити у своєму місті базу НАТО після приєднання Фінляндії до Альянсу.
https://ua.news/ua/world/v-rossyy-vozny ... nskye-vyzy
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:стати, что сегодня такое, что и Залужный, и Зеленский записали обращение на польском языке?
день польской армии
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:42

  alibob написав:
  vitaliian написав:Книги сжигать будем? А звезду давида на спину пришивать?


До речі за книги, хто знає, при забороні російськомовного публічного контенту з бібліотек їх вже видалили (про спалили ще не питаю)?
В зірка Давида тут до чого? Може краще тризуб?

Видаляють.
Що з ними будуть робити, не знаю. Можливо, і спалювати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:48

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  jump написав:Швейцарія позбавить соцвиплат заможних українських біженців
При призначенні соцвиплат українським біженцям братимуться до уваги їхні статки, в тому числі й в Україні

На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Интересно, как это оценят?

Судя по общению с теми, кто вернулся "оттуда", оценивают весьма креативно. Начиная от "почему вы до сих пор не продали вашу машину?", до "откуда у нуждающихся беженцев деньги на маникюр?"
Это именно по Швейцарии прецеденты.
Безусловно, на полноту статистики не претендую, но принцип понятен.

Ну так это не совсем "їхні статки" в Украине, а их расходы в Швейцарии. Метод известный. Примерно так же с живущими в Германии на социале.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, что сегодня такое, что и Залужный, и Зеленский записали обращение на польском языке?


У Польщі 15 серпня відзначають Свято Війська Польського. Саме цього дня у 1920 році було завдано поразки більшовикам, які вже були під Варшавою. Але для українців це свято не менш важливе, ніж для поляків. Про історичні традиції польської армії та український фактор — у матеріалі АрміяInform.
https://armyinform.com.ua/2022/08/15/ch ... -istoriyi/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B0

p.s. 21 квітня 1920 року був підписаний українсько-польський союз проти більшовиків.
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