Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40

sashaqbl написав: ЛАД написав: Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ. Вы занимаете позицию, аналогичную Эмнести интернешнел в их отчёте о нарушении правил войны ВСУ.

Та ні, я просто займаю позицію, значно ближчу до pesikot и sergey_sryvkin, але вважаю, що це зараз не на часі, і категорично не згоден з їхніми методами.

"Російськомовні патріоти" в своїй більшості - це просто жертви русифікаторської політики імперії(якщо не вони то їхні батьки). Стокгольмський синдром, таким людям потрібна терапія, а не тиск. Але по суті ситуації це не міняє.

Вони вас провокують, але саме ви, пробуючи відстояти свою позицію, реально часом перетворюєтесь на агентів впливу москви, на жаль... Та ні, я просто займаю позицію, значно ближчу до pesikot и sergey_sryvkin, але вважаю, що це зараз не на часі, і категорично не згоден з їхніми методами."Російськомовні патріоти" в своїй більшості - це просто жертви русифікаторської політики імперії(якщо не вони то їхні батьки). Стокгольмський синдром, таким людям потрібна терапія, а не тиск. Але по суті ситуації це не міняє.Вони вас провокують, але саме ви, пробуючи відстояти свою позицію, реально часом перетворюєтесь на агентів впливу москви, на жаль...

любых

Вы можете придерживатьсявзглядов.А вот насчёт "агентів впливу" это Вы сильно. При этом без возражений по сути.Понятно, все несогласные с Вашими взглядами - "агенти впливу".А то, что согласные с Вашими взглядами сеют рознь и розбрат во время войны с сильным и опасным врагом, этого мы "не видим".Хотя по Вашим постам я бы не сказал, что Вы уж очень близки к будивельнику и вышеуказанным.О языке надоело, тем более, всё равно сотрут. Уже много писали, и виталиан выше хорошо написал. Только не надо о "жертвах" и "стокгольмском синдроме". Давайте не о русском, а, например, о крымско-татарском. Или венгерском. Они тоже "жертвы" и должны немедленно перейти на украинский?Сколько можно маяться дурью и искать поводы для ругани?Меня, например, сегодня гораздо больше волнуют обстрелы и, как следствие, разрушение города и раненные и убитые люди.И когда начинают обвинять в этом не Путина, а русскоязычных харьковчан, нет никаких других желаний, кроме как послать вслед за русским кораблём.Кстати, что сегодня такое, что и Залужный, и Зеленский записали обращение на польском языке?