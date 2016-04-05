Додано: Пон 15 сер, 2022 16:02

ЛАД написав: juristkostya написав: alibob написав: В зірка Давида тут до чого? В зірка Давида тут до чого? это намёк на опыт самых успешных в истории борцов за чистоту нации. это намёк на опыт самых успешных в истории борцов за чистоту нации.

Несколько другая ситуация.

Когда-то встречался с армянкой в Ереване. В глубоко советские времена, но девушка вполне современная, журналистка. Она со мной встречалась, но старалась, чтобы нигде не попасться на глаза знакомым. Она мне объяснила насчёт "чистоты нации" - "Мы нация маленькая. Если наши девушки будут выходить замуж за другие национальности, мы быстро исчезнем".

Аргумент понятный, хотя непонятно, насколько современный. В принципе, смешение наций и рас, по-моему, процесс неизбежный, хотя и медленный. Несколько другая ситуация.Когда-то встречался с армянкой в Ереване. В глубоко советские времена, но девушка вполне современная, журналистка. Она со мной встречалась, но старалась, чтобы нигде не попасться на глаза знакомым. Она мне объяснила насчёт "чистоты нации" - "Мы нация маленькая. Если наши девушки будут выходить замуж за другие национальности, мы быстро исчезнем".Аргумент понятный, хотя непонятно, насколько современный. В принципе, смешение наций и рас, по-моему, процесс неизбежный, хотя и медленный.

очень хороший пример. Если мы хотим чтобыкультуры жили, переходить из одной в другую не нужно. Иначе так маленькие культуры исчезнут. А потом и большие. Смешанные семьи вполне могут существовать, почему нет, каждый супруг сохраняет свою культуру. Празднуют вместе праздники одной и другой культур. А дети уже пусть сами выбирают. Я знаю примеры когда дети украинских эмигрантов выбирали украинскую культуру как основную, при этом ни разу не посетив Украину.