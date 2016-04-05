это намёк на опыт самых успешных в истории борцов за чистоту нации.
Несколько другая ситуация. Когда-то встречался с армянкой в Ереване. В глубоко советские времена, но девушка вполне современная, журналистка. Она со мной встречалась, но старалась, чтобы нигде не попасться на глаза знакомым. Она мне объяснила насчёт "чистоты нации" - "Мы нация маленькая. Если наши девушки будут выходить замуж за другие национальности, мы быстро исчезнем". Аргумент понятный, хотя непонятно, насколько современный. В принципе, смешение наций и рас, по-моему, процесс неизбежный, хотя и медленный.
очень хороший пример. Если мы хотим чтобы все культуры жили, переходить из одной в другую не нужно. Иначе так маленькие культуры исчезнут. А потом и большие. Смешанные семьи вполне могут существовать, почему нет, каждый супруг сохраняет свою культуру. Празднуют вместе праздники одной и другой культур. А дети уже пусть сами выбирают. Я знаю примеры когда дети украинских эмигрантов выбирали украинскую культуру как основную, при этом ни разу не посетив Украину.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 16:08, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Кстати, что сегодня такое, что и Залужный, и Зеленский записали обращение на польском языке?
У Польщі 15 серпня відзначають Свято Війська Польського. Саме цього дня у 1920 році було завдано поразки більшовикам, які вже були під Варшавою. Але для українців це свято не менш важливе, ніж для поляків. Про історичні традиції польської армії та український фактор — у матеріалі АрміяInform. https://armyinform.com.ua/2022/08/15/ch ... -istoriyi/
p.s. 21 квітня 1920 року був підписаний українсько-польський союз проти більшовиків.
Спасибо. Из первой Вашей ссылки:
За даними історика, дослідника українсько-польських відносин Андрія Руккаса частка українців у армії II Речі Посполитої 1921−1938 років становила 12-16 % (420-450 тисяч - естественно при всеобщей воинской повинности). Хоча їх не було багато серед командування, українці виконували військовий обов’язок з обороноздатності польської держави.
Это говорит о положении украинцев в Речі Посполитой. И о том, что нет ни у одной страны вечных друзей и вечных врагов. Сегодня, реально, Польша наш лучший друг.
ЛАД написав:Несколько другая ситуация. Когда-то встречался с армянкой в Ереване. В глубоко советские времена, но девушка вполне современная, журналистка. Она со мной встречалась, но старалась, чтобы нигде не попасться на глаза знакомым. Она мне объяснила насчёт "чистоты нации" - "Мы нация маленькая. Если наши девушки будут выходить замуж за другие национальности, мы быстро исчезнем". Аргумент понятный, хотя непонятно, насколько современный. В принципе, смешение наций и рас, по-моему, процесс неизбежный, хотя и медленный.
очень хороший пример. Если мы хотим чтобы все культуры жили, переходить из одной в другую не нужно. Иначе так маленькие культуры исчезнут.
размывание национальности в её "биологическом" понимании никак не связано с исчезновением национальной культуры.
Ещё один момент. В условиях демографического кризиса в Украине неизбежен приток мигрантов. Безусловно, знание языка, скорее всего, будет обязательным (хотя кто знает). Но вот отказ от родного языка малореален. Особенно при большом количестве мигрантов одной национальности. Или вам какой-нибудь суахили ближе?
Кстати, из ссылки о Латвии, которую я давал (видимо, до конца никто не дочитал ). Там говорится об увеличении армии и, в частности:
Коалиция латвийского парламента уже договорилась восстановить в стране срочную службу, отмененную в 1990-х. Причем политики всерьез обсуждают вариант обязательного призыва в том числе для женщин. Все это даст еще 20 000 солдат на первом этапе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 сер, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ещё один момент. В условиях демографического кризиса в Украине неизбежен приток мигрантов. Безусловно, знание языка, скорее всего, будет обязательным (хотя кто знает). Но вот отказ от родного языка малореален. Особенно при большом количестве мигрантов одной национальности. Или вам какой-нибудь суахили ближе?
Какой демографический кризис ? Ты давно выходил на улицу ? а я давно хожу по городу. Народу местного валом
Какие эмигранты в Украину ? оставь свои влажные фантазии
Это наши будут жить в городах. Потому что, здесь своя хата Эмигранты не поедут из войны в войну
vitaliian написав:очень хороший пример. Если мы хотим чтобы все культуры жили, переходить из одной в другую не нужно. Иначе так маленькие культуры исчезнут. А потом и большие.
Саме тому маленькі баски чи навіть великі курди виборюють саою державу століттями, як вибороли свою державу українці. Щоб не повторити долю ірландців, за ними бнлорусів, які мають державу, але втратили мову. Російська мова захищена своєю державою, а меншини поступоао асиміпюються, такий закон природи. Хіба що меншини активніше розмножуються, як це було з євреями в Польщі чи османами, коли з сотні мігрантів стали мільйони.
ЛАД написав:Ещё один момент. В условиях демографического кризиса в Украине неизбежен приток мигрантов. Безусловно, знание языка, скорее всего, будет обязательным (хотя кто знает). Но вот отказ от родного языка малореален. Особенно при большом количестве мигрантов одной национальности. Или вам какой-нибудь суахили ближе?
Какой демографический кризис ? Ты давно выходил на улицу ? а я давно хожу по городу. Народу местного валом
Какие эмигранты в Украину ? оставь свои влажные фантазии
Это наши будут жить в городах. Потому что, здесь своя хата Эмигранты не поедут из войны в войну
Война никогда не закончится? Демографического кризиса у нас нет? Рождаемость превышает смертность?
Вы часто вспоминаете о "влажных фантазиях". Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?
Обычные такие мигранты, как в любой более-менее приличной стране. От неквалифицированных работяг до студентов, которые отучились и решили остаться. Понятно, что в мелких городках это неочевидно, но в том же Харькове ЖЭКовская бригада из одних негров - давно уже норма. Как и иранские/арабские/кубинские фамилии на табличках врачебных кабинетов.
mephala написав:потому как не крути - но сознательный переход русскоговорящих на украинский это более правильный выбор чем уперто разговаривать на русском. хотя бы на время войны
а если (например) твои родители живут в рф и поддерживают Пуйло - с ними надо навсегда перестать общение, а лучше вообще послать на йух, чтобы форумчане типа васи круто похвалили Павлика Морозова.
Сейчас ты предаешь язык родителей, завтра предашь жену, детей, Украину. Если того потребует политическая обстановка. Правильно? Надо перекрашиваться под обстановку.
Язык=культурная ценность, к пуйлу и дебильной русне (которая его поддерживает), он отношения не имеет, язык существовал задолго до их появления. В Украине живут белорусы, болгары, греки, евреи. Им всем отказаться от своего языка? Книги сжигать будем? А звезду давида на спину пришивать?
Отже Якщо людина починає маніпулювати , значить а - вона знає що не права б - все одно хоче оправдати свою точку зору... 1 Хтось когось змушував перестати спілкуватись на своїй мові в межах приватності? Я десь писав, що віталіан ЗОБОВЯЗАНИЙ верещати зайнято в туалеті - виключно російською? чи єврейською? 2 Я десь писав, що віталіан повинен спілкуватись з своїми рідними по телефону/телеграфу/скайпу - через перекладача? Ні - то чого віталіан бреше?
Для лада,віталіана, крумда, отг, флая і так далі Я ПРОСИВ(рекомендував, обгрунтовував і так далі) відмовитись від мови агресора на час війни в ЗМІ і в користуванні за межами приватності, тобто в ЗАГАЛЬНОМУ СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
А дивитися порносайти, чи скабєєву з соловьйовим - вони й далі можуть російською...але тихенько щоб ніхто не бачив.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 15 сер, 2022 16:28, всього редагувалось 1 раз.