ЛАД написав:Ещё один момент. В условиях демографического кризиса в Украине неизбежен приток мигрантов. Безусловно, знание языка, скорее всего, будет обязательным (хотя кто знает). Но вот отказ от родного языка малореален. Особенно при большом количестве мигрантов одной национальности. Или вам какой-нибудь суахили ближе?
Какой демографический кризис ? Ты давно выходил на улицу ? а я давно хожу по городу. Народу местного валом
Какие эмигранты в Украину ? оставь свои влажные фантазии
Это наши будут жить в городах. Потому что, здесь своя хата Эмигранты не поедут из войны в войну
Война никогда не закончится?
Ты сейчас ляпнул трусами об асфальт Война закончится, но не так, как ты думаешь
ЛАД написав:Демографического кризиса у нас нет? Рождаемость превышает смертность?
Вы часто вспоминаете о "влажных фантазиях". Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?
Я вижу, что у тебя влажные фантазии и ты хочешь о них поговорить Выйди на улицу, поговори с людьми, понаблюдай
Та скільки можна обговорювати мову на цій гілці??? І який взагалі в цьому сенс, все-рівно всі залишаються на своїх позиціях в цьому питанні. Я, особисто, маю надію що наступний президент буде як мінімум українськомовний, а не 100% російськомовний Зеленський. Точно так само його оточення(що зайняли відповідні посади), яке тотально російськомовне.
Обычные такие мигранты, как в любой более-менее приличной стране. От неквалифицированных работяг до студентов, которые отучились и решили остаться. Понятно, что в мелких городках это неочевидно, но в том же Харькове ЖЭКовская бригада из одних негров - давно уже норма. Как и иранские/арабские/кубинские фамилии на табличках врачебных кабинетов.
Ну ок, в Чернигове таких нет
Хотя, в мою учёбу пакистанцы с индусами учились. Но потом, куда-то пропали
Но я не думаю, что их такой уж большой процент, чтобы влият на общую демографию
Кстати, хотелось бы видеть пример ЖЭКовской бригады из негров
Российские военные начали вывозить свои семьи из Мелитополя, — мэр Федоров. Перед цим вивозили з Херсону. Перед цим вивозили з Криму та досі вивозять. Згадалося прислів'я: "Дурная голова ногам покоя не дает" Крім того, в рф на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу. Чому всім "приспічило" саме у серпні? Пишуть, що серпень - це взагалі особливий місяць на рф: https://2plus2.ua/groshi/novyny/na-rosi ... -2022-roci
При цьому згідно з відкритою російською статистикою, то 69% росіян жодного разу не були за межами країни через брак грошей на туризм. Виїжджали лише 9%. А 30% жодного разу не були в інших регіонах своєї країни.
andrijk777 написав:Та скільки можна обговорювати мову на цій гілці??? І який взагалі в цьому сенс, все-рівно всі залишаються на своїх позиціях в цьому питанні. Я, особисто, маю надію що наступний президент буде як мінімум українськомовний, а не 100% російськомовний Зеленський. Точно так само його оточення(що зайняли відповідні посади), яке тотально російськомовне.
"100% російськомовний Зеленський" выступает на публике исключительно на украинском. В домашней обстановке и Порошенко общался по-русски. Следующий почти наверняка будет такой же.
А вот национальность будущего президента меня совершенно не волнует. Пусть хоть негр или китаец, лишь бы работал на благо Украины.
ЛАД написав:"100% російськомовний Зеленський" выступает на публике исключительно на украинском.
Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам? Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти? Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
если у меня будет выбор, делать то что говорит будивэльнык, или то что написано в Конституции, выбор будет не в вашу пользу.
Для всех остальных кто не понял. Права развитие, использование и защиту русского языка гарантирует Конституция Украины, по сравнению с силой Конституции, ваше мнение о том правильно это или нет - ничтожно.
Я уважаю культуру каждого из вас, но перебежчиков из одной культуры в другую считаю предателями.
Культура это базовая ценность, язык - неотделимая ее часть, благодаря языку ребенок усваивает общественные нормы, знания и традиции. Идентифицирует себя с предками. Перебежчик теряет эту связь, украинцем (я про национальность а не про гражданство) нельзя стать, им нужно родиться. И украинскую культуру ребенок должен получить с молоком и колыбельной матери. А не в гугл переводчике.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 17:13, всього редагувалось 9 разів.
С октября 2022 года надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает компания-оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe в понедельник, 15 августа.
Тарифы вырастут как для домохозяйств, так и для промышленности, уточняет агентство Reuters. Cредняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить за газ примерно на 488 евро в год больше без учета налогов, пишет агентство dpa.
Газохранилища Германии заполнены уже на 75,43%, сообщили вечером в субботу, 13 августа, компании-операторы. Согласно принятому в мае регламенту ЕС о хранении газа, отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября. По данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилиц удалось за счет снижения потребления газа летом и увеличения объемов импорта голубого топлива из северо-западной Европы.
Регламент Евросоюза предусматривает, что немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 85% к 1 октября и не менее чем на 95% - к 1 ноября. Однако, если нынешние темпы сохранятся, этих целей также удастся добиться раньше. По плану ЕС, увеличенные запасы газа должны будут позволить скомпенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России.
ЛАД написав:"100% російськомовний Зеленський" выступает на публике исключительно на украинском.
Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам? Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти? Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
Когда пойду в президенты, обязательно. На Ваши заклики я могу согласиться, но могу и не соглашаться. Иногда я здесь пишу и по-украински. А вот Ваши обвинения оставьте при себе. После таких обвинений переходить на украинский никакого желания. Детройтред сделал это по собственному желанию, а не по Вашим закликам. Это его свободный выбор.