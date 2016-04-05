Додано: Пон 15 сер, 2022 16:55

budivelnik написав: А дивитися порносайти, чи скабєєву з соловьйовим - вони й далі можуть російською...але тихенько щоб ніхто не бачив. А дивитися порносайти, чи скабєєву з соловьйовим - вони й далі можуть російською...але тихенько щоб ніхто не бачив.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

почему вы себя ставите выше Конституции?если у меня будет выбор, делать то что говорит будивэльнык, или то что написано в Конституции, выбор будет не в вашу пользу.Для всех остальных кто не понял. Права развитие, использование и защиту русского языкапо сравнению с силой Конституции, ваше мнение о том правильно это или нет - ничтожно.Я уважаю культуру каждого из вас, но перебежчиков из одной культуры в другую считаю предателями.Культура это базовая ценность, язык - неотделимая ее часть, благодаря языку ребенок усваивает общественные нормы, знания и традиции. Идентифицирует себя с предками. Перебежчик теряет эту связь, украинцем (я про национальность а не про гражданство) нельзя стать, им нужно родиться. И украинскую культуру ребенок должен получить с молоком и колыбельной матери. А не в гугл переводчике.