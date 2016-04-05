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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2042204320442045
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:08

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Кстати, хотелось бы видеть пример ЖЭКовской бригады из негров
если действительно хочется - сядете на паровоз и приедете. тоже мне, проблема....

вы предлагаете мне приехать, чтобы посмотреть на негров ?
Сомнительное удовольствие

Вы утверждали, вы и давайте доказательства
Такова жизня

А если нет доказательств, то не трындите
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:18

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:Кстати, хотелось бы видеть пример ЖЭКовской бригады из негров
если действительно хочется - сядете на паровоз и приедете. тоже мне, проблема....

вы предлагаете мне приехать, чтобы посмотреть на негров ?
Сомнительное удовольствие

Вы утверждали, вы и давайте доказательства
Такова жизня

А если нет доказательств, то не трындите
Жизня такова: я информирую форумчан в меру настроения и свободного времени. Не будет одного из этих компонентов - не буду даже информировать. Так что, ловите момент.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:21

  ЛАД написав:
С октября 2022 года надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает компания-оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe в понедельник, 15 августа.

Тарифы вырастут как для домохозяйств, так и для промышленности, уточняет агентство Reuters. Cредняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить за газ примерно на 488 евро в год больше без учета налогов, пишет агентство dpa.

https://www.dw.com/ru/stal-izvesten-razmer-nadbavki-za-gaz-dlya-potrebitelej-v-frg/a-62809598

Сильно багато списують на війну в цьому питані.
Вже більше року тому газ різко подорожчав до 1000$ - безпрецедентна ціна. Перед тим він коштував 200$. Європа, а особливо Німеччина, "присосалить" до дешевого російського газу і не створила повноцінного ринку газу.
Тепер пожинають плоди "своїх хитрощів".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Кстати, хотелось бы видеть пример ЖЭКовской бригады из негров

https://censor.net/ru/photo_news/183859 ... toreportaj
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:25

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"100% російськомовний Зеленський" выступает на публике исключительно на украинском.
Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам?
Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій
Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти?
Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
Когда пойду в президенты, обязательно.
На Ваши заклики я могу согласиться, но могу и не соглашаться. Иногда я здесь пишу и по-украински. А вот Ваши обвинения оставьте при себе. После таких обвинений переходить на украинский никакого желания.
Детройтред сделал это по собственному желанию, а не по Вашим закликам. Это его свободный выбор.
Ще раз
Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете...
Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити...
Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому
Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?

От і думайте
Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...

Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:28

Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмеж

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам?
Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій
Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти?
Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
Когда пойду в президенты, обязательно.
На Ваши заклики я могу согласиться, но могу и не соглашаться. Иногда я здесь пишу и по-украински. А вот Ваши обвинения оставьте при себе. После таких обвинений переходить на украинский никакого желания.
Детройтред сделал это по собственному желанию, а не по Вашим закликам. Это его свободный выбор.
Ще раз
Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете...
Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити...
Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому
Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?

От і думайте
Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...

Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).

єто так нє работаєт

з.і.
Україна наразі як УРСР в кращому випадку з елементами Пн.Кореї

але до чого тут мова, що з мовою випускать мужиків із резервації?
flyman
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  #<1 ... 2042204320442045
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