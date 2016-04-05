С октября 2022 года надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает компания-оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe в понедельник, 15 августа.
Тарифы вырастут как для домохозяйств, так и для промышленности, уточняет агентство Reuters. Cредняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить за газ примерно на 488 евро в год больше без учета налогов, пишет агентство dpa.
Сильно багато списують на війну в цьому питані. Вже більше року тому газ різко подорожчав до 1000$ - безпрецедентна ціна. Перед тим він коштував 200$. Європа, а особливо Німеччина, "присосалить" до дешевого російського газу і не створила повноцінного ринку газу. Тепер пожинають плоди "своїх хитрощів".
ЛАД написав:"100% російськомовний Зеленський" выступает на публике исключительно на украинском.
Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам? Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти? Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
Когда пойду в президенты, обязательно. На Ваши заклики я могу согласиться, но могу и не соглашаться. Иногда я здесь пишу и по-украински. А вот Ваши обвинения оставьте при себе. После таких обвинений переходить на украинский никакого желания. Детройтред сделал это по собственному желанию, а не по Вашим закликам. Это его свободный выбор.
Ще раз Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете... Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити... Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
budivelnik написав:Що заважає зробити те саме Ладу? і його прихильникам? Чи вони вважають Президента - манкуртом і лохом? і тому не хочуть повторювати його дій Чи їм заважає що до цього їх закликають опоненти? Так і дейтройт був моїм опонентом..але чомусь мову спілкування тут змінив.
Когда пойду в президенты, обязательно. На Ваши заклики я могу согласиться, но могу и не соглашаться. Иногда я здесь пишу и по-украински. А вот Ваши обвинения оставьте при себе. После таких обвинений переходить на украинский никакого желания. Детройтред сделал это по собственному желанию, а не по Вашим закликам. Это его свободный выбор.
Ще раз Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете... Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити... Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
єто так нє работаєт
з.і. Україна наразі як УРСР в кращому випадку з елементами Пн.Кореї
але до чого тут мова, що з мовою випускать мужиків із резервації?