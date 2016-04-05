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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:10
flyman написав:
То в України нема дружніх країн куди можна виїхати?
в України достатньо дружніх країн, які приймають українців.
Але військовозобовязані потрібні своїй країні тут і зараз...
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:19
sashaqbl написав: flyman написав:
То в України нема дружніх країн куди можна виїхати?
в України достатньо дружніх країн, які приймають українців.
Але військовозобовязані потрібні своїй країні тут і зараз...
Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:23
flyman написав: budivelnik написав:
Ще раз
Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете...
Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити...
Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому
Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте
Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
І що, з мовою випускають із резервації на волю?
А от в РФ випускають.
Д - думайте
Може не варто мокре з жовтим змішувати?
1 Чим більше російськомовних українців в спілкуванні на загальних ресурсах перейдуть на українську мову - тим швидше і з меншими жертвами закінчиться війна.
2 Той російськомовний ,хто дивиться на інших російськомовних і не переходить бо не хоче ( а внутрішніх мотиваторів в нього хоч греблю гати) - повинен зрозуміти - кожен день його російської це мінус один захисник України....
3 Спеціально для Дейтройта, який називає мої дії примітивними...
Так от
Якщо 5 млн російськомовних зроблять примітивну дію (для самих себе, адже перехід на українську - це ж елементарно) - так відразу аналітик з ФСБ прибіжить в якусь башту кремля з вигуками що педерація програла...бо тих кого вони збирались захищати - вже немає...всі самостійно без створення наглядово/репресивного органу, без цензури і так далі - ВИЙШЛИ з РОСІЙСЬКОГО СВІТУ у напрямку Вільної України ....
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:24
flyman написав:
Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 сер, 2022 18:27, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:24
Ну вот, другое дело
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:26
Було ваше, стало наше. Віджали танк!!!
Кто хочет, тот делает
Правда, ЛАД
?
И про мальчика из Чернигова, ЛАД
, тоже послушай
Почему мальчик может собирать деньги на ЗСУ
А Лысый Кошевой не может ?
У мальчика тоже нет денег, но он собирает
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 15 сер, 2022 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:30
flyman написав: sashaqbl написав: flyman написав:
То в України нема дружніх країн куди можна виїхати?
в України достатньо дружніх країн, які приймають українців.
Але військовозобовязані потрібні своїй країні тут і зараз...
Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
Підміна понять...
Еліта - очолювала
Тому для неї потрібна маса яку можна очолити...
При чому, пару прикладів...
є такий гетьманцев....соціаліст по натурі(все закрити і затиснути..щоб мати що роздати своїм)
є простий народ України..
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...
А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
А в нас тут мишині дрязги по питанню чи модно використовувати пункт Конституції ...який не забороняє використання мови агресора....
Не знаю....
Яким дебілом треба бути , щоб таких елементарних речей не розуміти.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:31
vitaliian написав: flyman написав:
Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.
Чому проекція йде особисто на мене?
Хоча якщо 8 млн. пох., то може і хай стоять в стойлі тай насолоджуються солов"їною музикою в навушниках.
І чому мене висилають нах.
Я може хочу з"їздити до Польщі, порішати справи і вернутися назад.
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:35
flyman написав:
Чому проекція йде особисто на мене?
а я понял, вы это от имени коллективного Андрея. Любые запреты это плохо, например почему запрещено многоженство или проституция. Наверное для того, чтобы не разрушились устои общества. Тема запретов шире, чем вы думаете. Ваш пример - один из тысячи, что можно было разрешить.
flyman написав:
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.
Никто не знает как лучше. Поэтому не разрешают. Если вы знаете, избирайтесь депутатом или президентом.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 сер, 2022 18:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:35
budivelnik написав: flyman написав: budivelnik написав:
Ще раз
Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете...
Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити...
Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому
Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте
Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
І що, з мовою випускають із резервації на волю?
А от в РФ випускають.
Д - думайте
Може не варто мокре з жовтим змішувати?
1 Чим більше російськомовних українців в спілкуванні на загальних ресурсах перейдуть на українську мову - тим швидше і з меншими жертвами закінчиться війна.
2 Той російськомовний ,хто дивиться на інших російськомовних і не переходить бо не хоче ( а внутрішніх мотиваторів в нього хоч греблю гати) - повинен зрозуміти - кожен день його російської це мінус один захисник України....
3 Спеціально для Дейтройта, який називає мої дії примітивними...
Так от
Якщо 5 млн російськомовних зроблять примітивну дію (для самих себе, адже перехід на українську - це ж елементарно) - так відразу аналітик з ФСБ прибіжить в якусь башту кремля з вигуками що педерація програла...бо тих кого вони збирались захищати - вже немає...всі самостійно без створення наглядово/репресивного органу, без цензури і так далі - ВИЙШЛИ з РОСІЙСЬКОГО СВІТУ у напрямку Вільної України ....
Не смешите мои тапочки.
Ваша изначальная ошибка заключается в полном непонимании причин войны.
В результате Вы верите путинской пропаганде.
Если бы я знал, что благодаря переходу на укр. язык война сократится хотя бы на один день, давно бы перешёл. К сожалению, это не так.
Продолжительность войны от языка населения совершенно не зависит. Разве что перейти на китайский и объявить Украину провинцией Китая.
Поэтому успокойтесь и перестаньте меня агитировать.
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